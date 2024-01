Siegen: Rätsel um Busunfall – Verletzter liegt auf Straße

Der Verletzte wird noch an der Siegener Leimbachstraße medizinisch versorgt.

Siegen Der Polizei wird ein verletztes Unfallopfer an einer Bushaltestelle gemeldet. Von einem Bus allerdings ist weit und breit nichts zu sehen.

Rettungswagen, Notarzt sowie Polizei rückten am späten Montagabend, 1. Januar, zur Bushaltestelle auf die Leimbachstraße an der Ecke Ziegelwerkstraße in Siegen aus. Laut Meldung lag dort ein augenscheinlich verletzter Mann.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Zeugen gaben an, so die Polizei, der Verletzte sei von einem Bus angefahren worden. Die Beamten konnte jedoch keinen Bus ausmachen, der im fraglichen Zeitraum die Haltestelle angefahren hätte. Der verletzte 67-Jährige wurde in ein Siegener Krankenhaus eingeliefert. Die Unfallursache ist Gegenstand laufender Ermittlungen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland