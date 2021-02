Polizei Siegen: Raser mit 47 km/h zu viel in 30er-Zone

Siegen. Bei einer Verkehrskontrolle musste die Siegener Polizei 82 Tempoverstöße in der Fischbacherbergstraße registrieren.

Am Dienstagabend, 16. Februar, führte die Polizei Geschwindigkeitsmessungen auf der Fischbacherbergstraße in der Nähe der dortigen Kreissporthalle durch. Insgesamt 82 Tempoverstöße musste die Polizei registrieren.

Der Spitzenreiter war ein Jeep-Fahrer, der anstatt mit erlaubten 30 km/h mit 77km/h unterwegs war. Den Fahrer erwartet nun ein Bußgeld von 200 Euro, zwei Punkte und einen Monat Fahrverbot vor. Die Polizei weist daraufhin, dass wegen zu hoher Geschwindigkeit die meisten Menschen im Verkehr sterben. Gerade im weiteren Verlauf der Fischbacherbergstraße findet im Bereich des dortigen Fußgängerüberwegs in Richtung Technikerschule/An der Alche auch in den Abendstunden noch reger Fußgängerverkehr statt. Eine derartig hohe Geschwindigkeit in Kombination mit Dunkelheit und regennasser Fahrbahn birge ein hohes Gefahrenpotenzial, warnt die Polizei.

