Siegen: Ratsmitglieder werden für ihr Engagement gewürdigt

Siegen. Zum Teil über Jahrzehnte haben sich zahlreiche Siegener Ratsmitglieder in den Dienst der Bürger gestellt. Nun wurde ihr Engagement gewürdigt.

Sie haben über die Jahre eine Vielzahl von Stunden für ihr kommunalpolitisches Ehrenamt aufgebracht. Haben sich immer wieder in neue Themengebiete eingearbeitet, Berge von Unterlagen durchgeackert und ein Verständnis für teilweise immer neue Sachverhalte erworben. Sie haben tage-, manchmal auch wochenlang beraten, getagt, diskutiert. Für ihr zum Teil jahrzehntelanges kommunalpolitisches Engagement im Dienste der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Siegen wurden jetzt zahlreiche Ratsmitglieder – aktuelle und ehemalige – im Rahmen einer Abendveranstaltung in der Siegerlandhalle feierlich geehrt.

Siegens Bürgermeister Steffen Mues: „Sie schreiben Stadtgeschichte mit!“

Darunter waren auch 28 Frauen und Männer, die aus dem Rat ausgeschieden sind. Für Diejenigen, die an dem Abend verhindert waren, gab es eine nachträgliche Ehrung vor der Ratssitzung am 27. Oktober. Bürgermeister Steffen Mues: „Es ist mir als Bürgermeister unserer Universitätsstadt und auch ganz persönlich ein von Herzen kommendes Anliegen, Ihnen im Namen von Siegen und allen Bürgerinnen und Bürgern Danke zu sagen für ein hervorragendes, zumeist sehr langjähriges kommunalpolitisches Engagement zum Wohle unserer Stadt und all jener, die in Siegen zuhause sind. Und das im Ehrenamt. Weil Sie dafür brennen. Weil es Ihnen eine Herzensangelegenheit ist, sich für unsere Stadt stark zu machen. Und dabei wird nicht auf die Uhr geschaut.“

Vor der vergangenen Ratssitzung wurden Hartmut Steuber, Klaus Volker Walter, Birgit Eberlein und Hans-Günter Bertelmann (v.l.n.r.) für 25- bzw. 30-jährige Zugehörigkeit zum Siegener Stadtrat geehrt. Foto: Stadt Siegen

Die Tätigkeit der Geehrten, so Mues weiter, sei für Siegen „unsagbar wichtig“ und bedeute zudem eine Menge Verantwortung: „Sie sind es, die die Weichen für die Stadtzukunft stellen; Sie gestalten; Sie schreiben Stadtgeschichte mit!“

Gerade auch in einer Zeit, in der die Pandemie für alle eine Vielzahl zusätzlicher Belastungen, Sorgen und Schwierigkeiten mit sich bringe, sei es noch einmal bemerkenswerter, mit welch konstantem Einsatz und welcher Verlässlichkeit die langjährigen Ratsmitglieder ihren Pflichten als Stadtvertreterinnen und -vertreter nachkommen. Auch das verdiene höchsten Respekt.

Als Ausdruck der Anerkennung gab es für die Geehrten außer einer Urkunde – je nach Dauer der Ratszugehörigkeit – Präsente in Form von Blumen, einem „Goldenen Krönchen“, einer Foto-Absicht der Siegener Originale „Henner“ und „Frieder“ oder einem Gläserset mit eingraviertem Wappen.

Siegen;: Diese Ratsmitglieder wurden geehrt

Geehrt wurden für 40 Jahre Zugehörigkeit Traute Fries und Manfred Müller (zugleich verabschiedet), für 35 Jahre Zugehörigkeit Joachim Boller, Helga Gaden (zugleich verabschiedet), Detlef Rujanski und für 30 Jahre Zugehörigkeit Eva-Marie Bialowons-Sting, Angelika Flohren (zugleich verabschiedet), Michael Groß, Harald Hahn (zugleich verabschiedet) und Jürgen Stinner, Hans-Günter Bertelmann, Hartmut Steuber, Klaus Volker Walter.

Auf 25 Jahre Zugehörigkeit kommen Maria Opterbeck (zugleich verabschiedet), Birgit Eberlein, Steffen Mues, Jens Kamieth und Johannes Tigges.

Siegen: Diese Ratsmitglieder wurden verabschiedet

Ausgeschieden (nach der Kommunalwahl 2020) sind Wolfgang Berkemer, Rolf-Peter Bulkow, Brigitte Eger-Kahleis, Bärbel Gelling, Salih Güner, Andreas Haßler, Dr. Johannes Henrich, Michael Heupel, Ingo Janson, Reinhilde Katz, Henner Klaas, Karin Klein, Runu Frank Knips, Gerhard Karl Kötter, Heinz Müller, Christa Schlenther, Walter Schneider, Peter Schulte, Harold Solms, Dr. Wolfgang Sonneborn, Gabriele Stinner und Daniela Stoker.

