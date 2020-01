Ein Reisebus hat sich auf einem Bahnübergang in Siegen Weidenau festgefahren.

Siegen. Ein Reisebus hat sich auf einem Bahnübergang in Siegen-Weidenau festgefahren. Der Busfahrer hatte sich auf das Navi verlassen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Siegen: Reisebus fährt sich auf Bahnübergang fest

Ein Reisebus hat sich am Samstagmorgen auf einem Bahnübergang in Siegen-Weidenau festgefahren. Die Feuerwehr musste den Reisebus um 6.30 Uhr von den Schienen des Bahnübergangs am Setzer Weg befreien.

Das Navigationsgerät des 57-jährigen Busfahrers hatte sein Gespann durch das Wohngebiet geleitet. Ziel sollte die Universität Siegen sein, von der eine Gruppe Studenten in den Skiurlaub fahren wollte. Als der Busfahrer jedoch bemerkte, dass er auf diesem Weg die Uni nicht erreichen würde, suchte er nach einer Alternativroute und fuhr den Setzer Weg hinab.

Bus setzte mit dem Heck auf dem Bahnübergang auf

Am Bahnübergang setzte der Bus jedoch mit dem Heck auf dem Teer auf. Selbst die langsame Geschwindigkeit des erfahrenen Busfahrers konnte nicht verhindern, dass der Bus aufsetzte und nicht mehr weiterfahren konnte. Der Busfahrer wählte den Notruf.

Mittels hydraulischen Hebekissen und Holzunterbaukonstruktionen konnten die Einsatzkräfte den Bus schließlich befreien, und der Fahrer konnte weiterfahren.

Bahnstrecke musste komplett gesperrt werden

Mit einiger Verspätung starteten die Studenten dann ihre Fahrt in den Skiurlaub beginnen. Die Bahnstrecke zwischen Siegen und Hagen war für gut eineinhalb Stunden komplett gesperrt. Die Züge standen währenddessen in den Bahnhöfen und warteten auf ihre Weiterfahrt.