Siegen: „Rent a Prof“ fürs Klassenzimmer im Oberstufen-Lk

Siegen. Zeh Professoren der Siegener Uni lassen sich – kostenlos – mieten. Lehrer und Schüler können sie in ihren Leistungskurs einladen.

Die Uni Siegen kommt ins Klassenzimmer. Unter dem Titel „Rent a Prof“ können Schulen aus der Region ab sofort eine Professorin oder einen Professor für einen Gastvortrag „mieten“. Das Angebot richtet sich an Leistungskurse der gymnasialen Oberstufe.

Die Wissenschaftler der Universität bringen sich an einem Vormittag in den Stundenplan ein und berichten über neueste Forschungsergebnisse und spannende Themen aus der Physik, Informatik und Elektrotechnik. Es geht um Grundlagen, aber auch um wissenschaftliche Innovationen, um Kurioses und Alltägliches, um das Universum ebenso wie um die Schneeflocke.

Über Schneeflocken und Fitness-Armbänder

Prof. Dr. Carsten Busse beschäftigt sich an der Universität Siegen mit experimenteller Nanophysik. Für ihn ist klar: „Was macht eine Wissenschaftlerin oder ein Wissenschaftler am liebsten? Forschen! Und am zweitliebsten? Über die Forschung berichten!“ Er wünscht sich, dass viele Schulen das Angebot „Rent a Prof“ annehmen. „Nutzen Sie die Nachbarschaft zur Universität und lassen sich aus erster Hand über aktuelle Forschungsthemen informieren.“ Denn wenn der Prof im Klassenzimmer auftritt, sieht man auch ganz nebenbei, wie eigentlich so eine Vorlesung an der Uni abläuft. Und im Anschluss an den Vortrag werden Fragen rund ums Studium beantwortet: Wie funktioniert Lehren und Lernen an der Uni? Welche Berufsperspektive bietet mir ein Studium?

Vor allem Physik und Informatik

Derzeit sind zehn Professoren mit Vorträgen „im Angebot“:

Physik: Prof. Dr. Carsten Busse: Die dünnsten Materialien der Welt; Die Physik der Schneeflocke; Prof. Dr. Otfried Gühne: Der aktuelle Physik-Nobelpreis anschaulich erklärt; Geheime Botschaften aus Licht; Prof. Dr. Alexander Lenz: Was hält das Universum zusammen?; Prof. Dr. Tobias Huber:Spezielle Relativitätstheorie – einfach erklärt

Informatik: Prof. Dr. Michael Möller: Künstliche Intelligenz und maschinelles Schreiben; Dr. Michael Wahl: Womit arbeiten Smartphones heute?; Prof. Dr. Ivo Ihrke: Unsichtbare Dinge sichtbar machen: Bildgebung vom Atom bis zu Schwarzen Löchern; Prof. Dr. Kristof Van Laerhoven: Wearables in der Medizin: Mehr als Fitness-Armbänder.

Elektrotechnik: Prof. Dr. Frank Gronwald:Sicheres Fliegen und elektromagnetische Verträglichkeit im Luftfahrtbereich

Fachübergreifend: Prof. Dr. Andreas Kolb:Science-Fake-Fake Science-Alternativ Facts: Was ist Wissenschaft überhaupt?

Die Themen werden ständig erweitert. Demnächst soll es weitere spannende Vorträge aus den Bereichen Bauingenieurwesen, Mathematik, Maschinenbau, Chemie und Biologie geben.

Ob Lehrer oder Schüler: Wer Interesse hat, einen Prof zu mieten, kann per Mail an Dr. Thomas Reppel (thomas.reppel@uni-siegen.de) Kontakt aufnehmen und einen Termin vereinbaren.

