Siegen: Rheuma bei Kindern erkennen und behandeln

Ein Arzt der DRK-Kinderklinik in Siegen untersucht ein Kind. Auch in sehr jungen Jahren können rheumatologische Erkrankungen auftreten: Die juvenile idiopathische Arthritis.

Siegen. Auch Kinder und Jugendliche können an Rheuma leiden. Experten der DRK-Kinderklinik informieren – denn die richtige Behandlung ist sehr wichtig.

Anlässlich des Welt-Rheuma-Tags am Dienstag, 12. Oktober, betonen Experten der DRK-Kinderklinik auf dem Wellersberg, dass auch Kinder und Jugendliche von diesem Krankheitsbild betroffen sein können. Demnach zählten Beschwerden am Bewegungsapparat zu den häufigsten Symptomen im Kindes- und Jugendalter. Das Erkennen der rheumatologischen Erkrankungen in der Altersgruppe von Kindern- und Jugendlichen gewinne also immer mehr an Bedeutung, zumal die Diagnostik und die Behandlung in den vergangenen zehn bis fünfzehn Jahren einen erheblichen Fortschritt und Wandel durchgemacht hätten.

„Wir sprechen von einer juvenilen idiopathischen Arthritis, der internationalen Bezeichnung für eine chronisch-entzündliche Gelenkerkrankung im Kindes- und Jugendalter, wenn die rheumatische Erkrankung vor dem 16. Lebensjahr beginnt, mindestens sechs Wochen lang anhält und andere mit einer Arthritis einhergehende Erkrankungen ausgeschlossen sind“, erläutert der Chefarzt der Abteilung Kinder- und Jugendmedizin der DRK-Kinderklinik Siegen, Dr. Gebhard Buchal. Beim Rheuma greift das körpereigene Immunsystem die Gelenkinnenhaut an. Das führt zu Entzündungen. Die Gelenkinnenhaut schwillt an und produziert vermehrte Flüssigkeit, die die Gelenkschwellung ausmacht. Normalerweise bildet die Gelenkinnenhaut eine Gelenkflüssigkeit, die im Gelenk den Knorpel ernährt, der als Puffer zwischen den Knochen dient. Langanhaltende Entzündungen schädigen den Knorpel selbst, die Knochen, Sehnen und die Bänder. Durch die chronische Entzündung besteht Gefahr, dass die Gelenke dauerhaft geschädigt werden.

DRK-Kinderklinik Siegen: Experten informieren über juvenile idiopathische Arthritis

Etwa 50 Prozent der Kinder, die eine juvenile idiopathische Arthritis erleiden, müssen auch später im Erwachsenenalter behandelt werden. In Deutschland sind derzeit etwa 15.000 Kinder und Jugendliche mit einer juvenilen idiopathischen Arthritis bekannt. Die Neuerkrankungen betragen jährlich etwa 1500 Kinder. Mit einer Häufigkeit von 1 zu 1000 ist die juvenile idiopathische Arthritis im Gesamtgefüge der kindlichen Rheumaerkrankung die häufigste chronisch-entzündliche Erkrankung.

Es gibt unterschiedliche kindliche Rheumaformen, die je nach Anzahl und Art der erkrankten Gelenke, der Mitbeteiligung von inneren Organen oder von Augen oder bei zusätzlichem Auftreten von Fieber unterschiedlich bezeichnet werden.

Nicht immer sind isolierte Gelenkschwellungen Anzeichen für eine rheumatologische Erkrankung. Auch Borrelien-Infektionen können zum Beispiel eine isolierte Knieschwellung ausmachen.

Rheuma-Therapie für Kinder in Siegen: Interdisziplinäre Zusammenarbeit an Kinderklinik

Interdisziplinär unterstützt bei der Diagnostik und der Therapie wird die Abteilung Pädiatrie von Dr. Buchal von der Abteilung Kinderchirurgie. Das Team um Chefarzt Dr. Stefan Beyerlein führt zum einen die notwendigen Punktierungen und Betrachtungen der befallenen Gelenke durch. Außerdem werden gemeinsam mögliche Therapieansätze erörtert. Ebenso werden Physiotherapeuten zur Behandlungsoption hinzugezogen. Darüber hinaus bestehen engmaschige Verbindungen zu den rheumatologischen Kinder- und Jugendzentren Deutschlands, der Kinderklinik Sankt Augustin, der rheumatologischen Klinik Sendenhorst und dem Zentrum für pädiatrische Rheumatologie Garmisch-Partenkirchen.

