Siegen: Rohrbruch – Wassermassen überfluten Druckerei

In der Leimbachstraße wird eine Druckerei überflutet. Ursache ist ein Wasserrohrbruch.

Siegen Eine komplette Druckerei steht in der Leimbachstraße unter Wasser. Ursache ist vermutlich ein zu spät entdeckter Rohrbruch.

In die Leimbachstraße musste am Mittwochvormittag die Berufsfeuerwehr ausrücken: Im Kellergeschoss eines Wohn- und Geschäftshauses stand eine komplette Druckerei unter Wasser. Das Wasser hatte die Produktionsräume auf einer Fläche von mehr als 300 Quadratmetern 15 bis 20 Zentimeter tief unter Wasser gesetzt.

Die Einsatzkräfte konnten über einen Revisionsschacht eine Pumpe anschließen und so einen großen Teil des Wassers absaugen, das auch in die Keller des Wohnbereiches eingedrungen war. Zusätzliche Hilfe forderte der Einsatzleiter der Feuerwehr von der Löscheinheit Hammerhütte an, die eine zweite Pumpe einsetzte. Vermutlich ist schon vor Weihnachten ein Wasserrohr geplatzt, sodass das Wasser sich über die Feiertage ausbreiten konnte..

