Siegen/Freudenberg. In Freudenberg stoppt die Polizei einen Radfahrer, weil eine rote Ampel für ihn keine Bedeutung zu haben scheint. Was dann kommt, klingt verrückt

Überaus uneinsichtig hat sich am Montag, 25. Oktober, ein ertappter Radfahrer bei einer Polizeikontrolle in Freudenberg gezeigt.

Laut Polizeiangaben war er auf dem kombinierten Geh-Radweg die Bahnhofstraße in Richtung Büschergrund unterwegs. An der Ecke Krottorfer Straße fuhr er bei Rot über die Ampel. Die Ordnungshüter hielten den Senior an und erläuterten den Verstoß.

Polizei: Rücksichtsloses Verhalten von Radfahrern ahnden

Der Mann äußerte zunächst, dass er auf dem Geh-/Radweg und nicht auf der Straße gefahren sei. Im weiteren Verlauf wurde er nicht einsichtiger, sondern wollte von der Polizei wissen, ob man nichts Besseres zu tun habe.

Die Beamten wiesen darauf hin, dass die Polizei auch das rücksichtslose Verhalten von Radfahrern ahnden müsse. Man appellierte zudem noch an die Vorbildfunktion gegenüber Kindern und Jugendlichen. Dass der Senior davon sichtlich unbeeindruckt blieb, stellte er anschließend sofort unter Beweis, als er weiterfuhr und an der nächsten Ampel wieder das Rotlicht missachtete – zwei Mal vorsätzlich das Rotlicht missachtet, so dass laut Bußgeldkatalog 240 Euro und zwei Punkte fällig sind, so die Polizei.

Polizei Siegen: 120 Euro und ein Punkt

Ebenfalls am Montag: Ein 26-jähriger Mann war in Siegen auf der Weidenauer Straße mit dem Drahtesel unterwegs. Als vor ihm die Ampel auf Rotlicht wechselte, fuhr er von der Straße auf den Gehweg und dort an der Ampel vorbei. An der nächsten Lichtzeichenanlage wollte er dieses Manöver wiederholen. Die Beamten des Verkehrsdienstes hinderten ihn jedoch daran.

Der 26-Jährige erhielt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Der Bußgeldkatalog sieht eine Geldbuße von 120 Euro sowie einen Punkt vor.

