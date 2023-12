Siegen: Rund 100 Menschen demonstrieren für Palästina

Siegen In Siegen fand eine Kundgebung auf der Siegbrücke statt. Der Protest richtet sich gegen das Töten in Palästina.

Rund 100 Personen haben am Donnerstagnachmittag an einer Kundgebung auf der Siegbrücke teilgenommen, zu der unter dem Motto „Stoppt das Töten in Palästina“ aufgerufen worden war.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Die Siegener Polizei begleitete die Versammlung mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei. „Wie bei gleichgelagerten Demonstrationen waren unter anderem auch dieses Mal wieder Dolmetscher und sprachkundige Beamte im Einsatz“, heißt es in der Mitteilung der Polizei, „die Polizei stellte einen Verstoß gegen Beschränkungen fest. Insgesamt verlief die Versammlung friedlich.“

Deutschlandweit gilt das Verbot von Hassparolen oder Parolen, die die Stimmung aufheizen und Personen zu Gewalttaten anstacheln können. Zudem sind Aussagen, die das Existenzrecht Israels verneinen, verboten.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland