In Schräglage blieb der Kleinwagen in der steilen Böschung liegen und musste mit einem Kran geborgen werden.

Siegen. Autofahrer gerät im Bereich Faule Birke in Siegen ins Rutschen und braust in den Hang. Die Bergung des Kleinwagens gestaltet sich aufwendig.

Auf rutschiger Fahrbahn ist am frühen Sonntagabend, 22. Oktober, ein Autofahrer mit seinem Wagen im Bereich Faule Birke ins Schleudern geraten und in eine Böschung gerauscht.

Ersten Erkenntnissen zufolge war der Wagen des jungen Mannes in einer Kurve der L 723 Richtung Eisern ins Rutschen geraten, wohl aufgrund von Nässe und Laub auf der Straße. Das Fahrzeug schleuderte in den Hang und blieb in Schräglage stehen. Da zunächst nicht klar war, ob es Verletzte gegeben hatte, wurde ein Rettungswagen zum Einsatzort an der Wolfsbach geschickt, die Notfallsanitäter mussten aber nicht eingreifen. Die Bergung des Unfallautos war aufwendig, dazu musste ein Kran hinzugezogen werden.

