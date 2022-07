Siegen: Schlange Draco ist ein „ein ruhiger und netter Kerl“

„Draco“ lebt im Tierheim in Siegen und sucht nach einem neuem Besitzer. Die Schlange besticht ihre Betreuer derzeit durch ihre nette Art.

Die männliche Korn-Natter „Draco“ wurde in einer Kiste an einem Papiercontainer abgestellt. Aufmerksame Passanten brachten ihn ins Tierheim in Siegen. „Er ist ein ruhiger und netter Kerl“ – so beschreiben ihn seine derzeitigen Betreuer.

+++ Lesen Sie auch: Siegen: Haustierboom in der Pandemie füllt nun das Tierheim +++

Jetzt sucht Draco ein neues Zuhause bei fachkundigen und erfahrenen Schlangenhaltern, wo er für immer bleiben kann. Infos und Kontakt: 0271/313770, info@tierheim-siegen.de

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

+++Täglich wissen, was in Siegen und dem Siegerland passiert: Hier kostenlos für den Newsletter anmelden!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland