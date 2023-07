Weidenau. In der Nacht versucht ein Mann, in eine Tankstelle einzubrechen. Dabei macht er ziemlichen Krach, Anwohner rufen die Polizei. Die schnappt ihn.

Einen verhinderten Einbrecher hat die Polizei in der Nacht zu Donnerstag, 20. Juli, geschnappt, gewissermaßen auf frischer Tat. Wie die Beamten mitteilen, hatten Anwohner gegen 1.30 Uhr laute Geräusche von einer Tankstelle an der Siegstraße in Weidenau gehört und die Polizei gerufen.

Vor Ort stellten die Polizisten dann frische Einbruchspuren an der Eingangstür der Tankstelle fest. Im direkten Umfeld wurden sie außerdem auf einen 50-jährigen aufmerksam, der sich zunächst vor den Beamten zu verstecken versuchte. Bei der Überprüfung des Mannes ergaben sich dann Hinweise darauf, dass er für den Einbruchversuch verantwortlich war.

Er wurde vorläufig festgenommen und der Polizeiwache zugeführt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

