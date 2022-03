Siegen: Schleifmühlchen-Kreisel – die nächste Großbaustelle

Seit 20 Jahren gibt es das Provisorium am Schleifmühlchen in Siegen. Nun steht der Plan für den Ausbau,

Siegen. In Siegen wird die Frankfurter Straße für zwei Bauphasen des Schleifmühlchen-Kreisels in Richtung Lindenberg gesperrt. Staus gibt’s auch danach.

Die Planung für den Ausbau des Schleifmühlchen-Kreisels wird konkreter. Bau- und Verkehrsausschuss sowie die Bezirksausschüsse Ost und West werden am Mittwoch, 16. März, ab 17 Uhr in einer gemeinsamen Sitzung in der Bismarckhalle erfahren, wie die demnächst größte Straßenbaustelle in der Siegener Innenstadt aussehen wird.

Einen Zeitplan nennt die Sitzungsvorlage nicht, der werde in der Sitzung mündlich mitgeteilt. In der Vergangenheit war schon einmal von zwei Jahren, in der Nachbargemeinde Wilnsdorf sogar von drei Jahren die Rede. 6,6 Millionen Euro werden dort investiert, knapp drei Millionen Euro steuert die Stadt selbst bei. Bei den Haushaltsberatungen haben die sechs Fraktionen von Grünen, UWG, GfS, FDP, Linken und Volt einen Sperrvermerk durchgesetzt, bis die Planung der Politik vorgestellt wird.

Siegen: Schleifmühlchen-Kreisel – so wird gebaut

Das sind die Bauphasen für den Knoten Frankfurter Straße/Marienborner Straße/Fludersbach:

Bauphase 1: Mittelinsel und Fahrbahnteiler werden entfernt, die Straße wird provisorisch asphaltiert, „mit geringem Eingriff in den fließenden Verkehr“.

Bauphase 2: Die Baustellenampel kommt. Vorrang soll die Verbindung Innenstadt – Kaan Marienborn haben. Die Frankfurter Straße Richtung Lindenberg wird voll gesperrt. Verkehr von Wilnsdorf/Dielfen wird die Umleitung über die A 45 Richtung Siegen oder über Kaan-Marienborn empfohlen. Die Ufermauer zur Weiß wird auf rund 100 Metern mit Bohrpfählen erneuert.

Bauphase 3: Marienborner Straße und Fludersbach werden jeweils halbseitig gesperrt. Die Fludersbach ist dabei im Einrichtungsverkehr Richtung Deponie/Kaufland/Bauhof befahrbar. Umfahrungsmöglichkeiten bieten die Friedrich-Wilhelm-Straße, Wetzlarer Straße und Winchenbach. Die Frankfurter Straße in und aus Richtung Lindenberg bleibt gesperrt.

Bauphase 4: Die Fludersbach ist weiterhin im Einrichtungsverkehr Richtung Deponie befahrbar. Eine weitere Unterteilung in zwei kleinere Bauabschnitte ist vorgesehen, um die Einmündung Friedrich-Wilhelm-Straße möglichst lange für den Verkehr nutzbar zu halten. Der dann bereits hergestellte Knotenpunktarm Frankfurter Straße vom Lindenberg kommend wird wieder in beide Richtungen für den Verkehr freigegeben.

Bauphase 5: Kreisinnen- und Außenring werden mit Borden hergestellt. Aus Gründen der Bauzeitverkürzung werden die übrigen Fahrbahnteiler auf die Binderschicht aufgeklebt. Die Ampel bleibt.

Bauphase 6: An einem oder zwei Wochenenden wird die Gussasphaltschicht aufgebracht.

Siegen: Das bringt der Ausbau beim Schleifmühlchen-Kreisel

Nach den Diskussionen in den letzten Wochen macht die Verwaltung auch grundsätzliche Anmerkungen zur Erneuerung der 50 Jahre alten Fahrbahnen. Sie erinnert daran, dass das Schleifmühlchen bis 2002 Ampelkreuzung war. Der provisorische Kreisel, der eigentlich nur für den Ausbau der Fludersbach gedacht war und dann beibehalten wurde, ist von Matthias Kminkowski, dem damaligen Leiter des Straßenverkehrsamtes, konzipiert worden und wird deshalb in der Verwaltung „Kminki“-Ei genannt. 2011 wurde der Neubau beschlossen, 2018 der Zuschuss bewilligt.

Die Erwartung, dass mit der Umgestaltung des Knotenpunktes der Rückstau in der Frankfurter Straße gänzlich entfällt, könne nicht erfüllt werden, heißt es in der Vorlage weiter: Dazu bleibe die Verkehrsbelastung zu groß. Die Verwaltung erinnert an das „Tangentenviereck" der städtischen Verkehrsplanung: Sandstraße, Frankfurter Straße, Marienborner Straße – und Siegbergtunnel. Und weil es den nicht gibt, bleibe am Schleifmühlchen auch kein Raum „für eine komfortable Radwegeführung“.

Gebaut wird ein zweispuriger Kreisel mit 40 Metern Durchmesser. Der Bypass von der Marienborner zur Frankfurter Straße wird wieder angelegt, ein neuer Bypass aus Richtung Lindenberg in die Marienborner Straße kommt hinzu. Busse aus Richtung Kochs Ecke werden sich vor dem Kreisel aus der Busspur einfädeln müssen, für einen weiteren Bypass Richtung Fludersbach fehlt der Platz.

Der Radverkehr darf, so die Verwaltung, aus Sicherheitsgründen nicht auf den Fahrbahnen durch den Kreisel geführt werden. Die Gehwege werden kombinierte Geh-Radwege, für den Übergang werden Radfahrschleusen als Rampen angelegt.

Antrag auf Streichung Im April 2021 hatten die Grünen beantragt, den Schleifmühlchen-Kreisel aus dem Haushalt zu streichen. Das Ziel, mehr Individualverkehr auf die HTS zu leiten, werde so nicht erreicht, hieß es in der Begründung. Der Antrag wurde damals abgelehnt.

Auf der Frankfurter Straße aus Richtung Kochs Ecke benutzen Radfahrer die Busspur. Die Verwaltung empfiehlt, „die Alternativroute Häutebachweg – Flurenwende – Am Lohgraben für eine adäquate Radführung auszubauen und entsprechend auszuweisen.“ Dann könne der Kreisverkehr für die Verbindung Kaan-Marienborn – Innenstadt umfahren werden.

