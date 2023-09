Siegen: Schloss geknackt – E-Bikes für tausende Euro weg

Siegen. Die E-Bikes waren mit Schlössern gesichert, trotzdem wurden sie gestohlen. Der Beuteschaden ist immens, sagt die Polizei.

Zwei hochwertige E-Bikes sind in Siegen geklaut worden. Zwischen Samstag und Sonntag, 26. und 28. August, entwendeten die Täter ein Pedelec der Marke Mondraker – Rahmengröße XL, Farbe Weiß aus einem Hausflur an Effertsufer.

Laut Polizei montierten sie das Vorderrad, an dem das Bike angekettet war, ab und ließen es zurück. Wenige Tage später kam es in der Friedrichstraße zu einem weiteren Diebstahl eines hochwertigen Pedelecs. Dieses Mal schlugen der oder die Täter am späten Montagabend, 4.September, im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses zu.

Kriminalpolizei nimmt Ermittlungen auf

Dort stand das Fahrrad, ein MTB Pedelec der Marke Specialized – Model Turbo Levo Comp, Rahmenfarbe „Sage Green“ – mit einem Faltschloss gesichert an einem Balkonpfosten. Beide Räder sind mehrere tausend Euro wert.

Das Kriminalkommissariat 5 in Siegen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die etwas zu den jeweiligen Diebstählen oder zum Verbleib der Räder wissen, sich bei der Polizei unter 0271/7099 - 0 zu melden.

