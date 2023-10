Siegen: Schlosspark-WC auf Bunkerdach wird jetzt geliefert

Auf dem Dach des Bunkers Hainstraße unterhalb des Abenteuerspielplatzes am Oberen Schloss in Siegen wird eine Toilettenanlage installiert.

Siegen. Die großen Bauteile brauchen Platz: Diese Woche gibt es Halteverbote und Sperrungen in der Siegener Oberstadt.

Für die barrierefreie Toilettenanlage, die unterhalb des Abenteuerspielplatzes im Siegener Schlosspark errichtet wird, sind die Vorbereitungsarbeiten weitgehend abgeschlossen. Nun werden die großen Rohbauwerke geliefert. Bürgerinnen und Bürger sollten daher mit Einschränkungen vor Ort rechnen. Die Anlieferung mittels Schwertransport ist auch wegen der engen Zufahrt aufwendig.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Halteverbote in der Oberstadt

Daher müssen ab Montag, 2. Oktober, im Bereich Einmündung Marburger Tor zur Hinterstraße, in der Burgstraße zwischen der Einmündung Neumarkt und Bickenerwende sowie in der gesamten Höhstraße beidseitige Halteverbotszonen eingerichtet werden. Diese gelten bis einschließlich Freitag, 6. Oktober. Damit die Teilbauwerke an ihren Aufstellort gebracht werden können, muss im Schlosspark außerdem eine mobile Fahrstraße ausgelegt werden. Der Transport der Rohbauwerke erfolgt am Mittwoch und Donnerstag, 4. und 5. Oktober.

+++ Lesen Sie auch: Schlosspark Siegen: Maroder Musikpavillon ist weg - Zelte und Schirme für Konzerte +++

Zugang Höhstraße eingeschränkt, Zugang Hundgasse gesperrt

Der Schlosspark bleibt voraussichtlich während der gesamten Bauzeit zugänglich. Der Zugang über die Hundgasse diese Woche ist aber nicht möglich. Zudem werden Besucher gebeten, den Zugang Höhstraße zu umgehen, da dieser zeitweise geschlossen wird. Die Zentrale Gebäudewirtschaft der Stadt Siegen bittet um Verständnis.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland