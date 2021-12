Siegen: Schnaps im geklauten Rucksack aus dem Gesundheitsamt

Siegen. Alkohol mit einem dreistelligen Euro-Wert wollte ein per Haftbefehl Gesuchter in einem Supermarkt in Siegen stehlen. Jetzt sitzt er im Gefängnis.

Schnaps im Wert eines dreistelligen Euro-Betrags hat ein Ladendieb in einem Supermarkt an der Leimbachstraße versucht zu stehlen. Laut Polizeiangaben war einer Angestellten am Dienstagmittag, 21. Dezember, gegen 12 Uhr ein unbekannter Mann im Bereich der Mitarbeiterumkleiden aufgefallen.

Als dann festgestellt wurde, dass einige Mitarbeiterspinde aufgebrochen worden, waren sprach man den Mann nach Passieren des Kassenbereiches an, zwischenzeitlich war die Polizei verständigt worden. Die Beamten durchsuchten den Mann und fanden in einem Rucksack – den er zuvor im Gesundheitsamt entwendet hatte – die Alkoholika.

Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass der Mann per Haftbefehl gesucht wurde. Der 47-Jährige Dieb wurde vorläufig festgenommen und in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Ihn erwarten nun zwei Strafanzeigen. Die Siegener Kripo hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

