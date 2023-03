Siegen: Schnee sorgt für Chaos und Unfälle auf den Straßen

Schneefall sorgt am Dienstag, 7. März, im Siegerland für Probleme im Straßenverkehr, vor allem auf Steigungsstrecken.

Siegerland. Glätteunfälle, rutschige Fahrbahnen, Verkehrsprobleme: Schneefall sorgt ab der Nacht zu Dienstag für einige Schwierigkeiten auf den Straßen.

Schneefall und Glätte sorgten vorwiegend am Dienstagmorgen, 7. März, für erhebliche Probleme im Straßenverkehr. Schon am Montag hatte der Wetterdienst Schnee angekündigt, eine Stunde vor Mitternacht hatte es zu schneien begonnen. Auf glatter Straße ereignete sich bereits um 23 Uhr ein Unfall zwischen Sohlbach und Buschhütten: Ein teurer BMW war in die Leitplanke gekracht, von den Insassen keine Spur.

In der Nacht war dann ein Sprinter an der A 45 umgekippt; der Fahrer hatte gegen 3.15 Uhr auf schneebedeckter Fahrbahn die Kontrolle über den Wagen verloren, war ins Schleudern geraten und auf der Seite liegengeblieben. Der Mann wurde verletzt, die Autobahn teilweise gesperrt.

An Steigungsstrecken oft warten auf das Streufahrzeug

Dienstagmorgen ereignete sich ein weiterer Glätteunfall zwischen Oberholzklau und Hünsborn auf der L 564: Eine Autofahrerin (30) war ins Rutschen geraten, sie hatte das Lenkrad verrissen, der Wagen kippte um. Die Frau kam verletzt ins Krankenhaus.

Die Straßen blieben bis in den Dienstagvormittag hinein glatt. Vereinzelt fielen Busfahrten aus, vor allem an Steigungsstrecken blieben Lastwagen stecken. Auch Autos kamen teils nicht weiter und mussten auf das Streufahrzeug warten.

