Siegen: Schneematsch und Kälte – Berufsverkehr droht Chaos

Siegen Am Montag kann es ungemütlich und gefährlich auf den Straßen in Siegen und Umgebung werden. Meteo Siegerland warnt vor glatten Straßen und Wegen.

Vor „erheblichen Problemen morgen früh im Berufsverkehr“ warnt das regionale Wetterdienst Meteo Siegerland am Sonntag, 13. Januar. Der Tipp an alle, die am Montag zur Arbeit müssen: „Plant besser mehr Zeit ein“, denn es herrscht „überall Glättegefahr durch Schneematsch und Überfrieren“.

Das Tief Efthalia kommt von Nordwesten „und bringt Höhenkaltluft inklusive kräftige Schauer“, heißt es zur Lage am Sonntag. Am Abend und in der Nacht kann es zu teils kräftigen Schneeschauern kommen, bis Montagabend seien mancherorts bis zu 20 Zentimeter Schnee möglich. „Besonders im Bergland müssen wir mit Schneeverwehungen rechnen, es weht nämlich ein starker Wind“, so Meteo Siegerland. Zudem könne es besonders im Bergland zu Schneebruch kommen: „Die Äste tragen schwere Last durch gefrierenden Nebel und Schnee“. Aufenthalte in den Wäldern werden ausdrücklich nicht empfohlen.

Dienstag bringt Hoch Bonifaz kurz Wetterberuhigung, „doch ab Mittwoch kommt es zum Kampf der Luftmassen genau über Deutschland“. Für Mittwoch und Donnerstag sei „weiterhin keine Vorhersage möglich, es bildet sich eine Luftmassengrenze“. Wo diese zum Erliegen kommt, „ist völlig unklar“.

