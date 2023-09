Siegen: Schon wieder Brandstiftung in Geisweid

Geisweid. Ein Verdächtiger wurde als mutmaßlicher Brandstifter vom Adalbert-Stifter-Weg gefasst – und nun brennt es schon wieder.

Nachdem ein Verdächtiger als Brandstifter im Adalbert-Stifter-Weg von der Polizei in der Nacht zum Montag gefasst wurde, gab es am Dienstagmorgen gegen 6.15 Uhr erneut Feueralarm, diesmal nur wenige Meter vom Adalbert-Stifter-Weg entfernt. In einem Hinterhof eines Wohnhauses, gleich neben einer Tankstelle, brannte an einem alten abgemeldeten Opel Meriva der rechte vordere Bereich samt Reifen. Die Feuerwehrmänner konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen, bevor das Feuer auf den gesamten Pkw sowie auf das Haus übergriff.

Ein Hausbewohner hatte, als er nach Hause kam, im Fenster zum Hinterhof einen Feuerschein bemerk. Als er nachschaute, schlugen Flammen am Pkw empor. Unverzüglich alarmierte er die Feuerwehr, die den Brand löschte. Wie die Polizei feststellte, könnte es sich um Brandstiftung handeln, denn vermutlich wurde der Brand durch einen Grillanzünder herbeigeführt.

