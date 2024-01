Siegen/Wilnsdorf Der Protest der Landwirte geht im Siegerland weiter. Auch die, die sich auf die Bauern-Proteste beziehen, fahren wieder durch Siegen.

Im Zuge der bundesweit ausgerufenen Protest-Aktionswochen der Landwirtschaft hatten am Montag, 8. Januar, auch in Siegen-Wittgenstein mehrere Versammlungen stattgefunden – vom landwirtschaftlichen Kreisverband, von Bauern aus der Region und auch von weiteren Anmeldern, die sich neben zahlreichen anderen Themen unter anderem auch auf den Protest der Landwirte gegen die geplanten Sparmaßnahmen der Bundesregierung beziehen. Zum Ende der Woche hin finden zwei weitere Kundgebungen statt, kündigt die Polizei an und weist darauf hin, dass es zu Verkehrsstörungen kommen könne. Außerdem bittet die Behörde darum, sich auf entsprechende Verzögerungen einzustellen und riskante Fahrmanöver zu unterlassen.

Wie die Kreispolizeibehörde mitteilt, hat die Gruppe der Nicht-Landwirte für Donnerstag 11. Januar, einen weiteren Autokorso durch Siegen angemeldet. Ab 11 Uhr findet demnach ein Konvoi statt, „das Thema sowie die Wegstrecke sind identisch mit der Versammlung, die auch bereits am Montag stattgefunden hat“, so die Polizei. Am 8. Januar waren überwiegend Pkw mitgefahren, aber auch ein paar Traktoren. Vom Bismarckplatz in Weidenau geht es wieder über innerstädtische Straßen bis zur Siegerlandhalle und zurück.

Am Freitag, 12. Januar, findet – wiederum analog zu Montag – eine weitere Versammlung in Wilnsdorf statt: Zwischen 14 und 17 Uhr sei einen Korso mit Traktoren zwischen dem Kreisverkehr Wilnsdorf-Mitte und dem Kreisverkehr im Bereich der Autobahnzufahrten geplant. Der Versammlungsleiter habe rund 50 Teilnehmer angemeldet.

