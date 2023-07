Siegen: Schon wieder Feuer – immer dieselbe Straße

In der Adalbert-Stifter-Straße in Siegen-Geisweid brennt ein Müllcontainer.

Geisweid. Erneut wird die Feuerwehr in die Adalbert-Stifter-Straße nach Geisweid gerufen. Diesmal brennt ein Müllcontainer.

Erneuter Feuerwehreinsatz im Adalbert-Stifter-Weg in Siegen-Geisweid: Nachdem kürzlich in derselben Straße mehrere Autos brannten, stand am Sonntagabend kurz nach 20 Uhr ein Müllcontainer in Flammen.

Anwohner hatten bereits mit ersten Löschversuchen verhindern können, dass die Flammen auf danebenstehende Müllcontainer übergreifen konnten. Die Feuerwehr führte noch einige Nachlöscharbeiten durch, dann war der Einsatz schnell beendet. Wie und was genau den Müllcontainer entzündet hat, dass konnte vor Ort am Abend nicht abschließend geklärt werden. Die Feuerwehr hatte bereits mehrere Einsätze in der Adalbert-Stifter-Straße, die auf Brandstiftung zurückzuführen waren.

