Kriminalität Siegen: Schon wieder Reifen an vielen Autos zerstochen

Siegen Erneut bot sich Autofahrern am Morgen eine böse Überraschung. Wieder haben Täter in Siegen die Reifen an mehreren Fahrzeugen zerstört.

Zwischen Freitagabend, 5. Januar, und vermutlich Samstagmorgen, 6. Januar, sind an mindestens sechs Autos im Siegener Brüderweg, der Siemensstraße und im Bürbacher Weg Reifen zerstochen worden.

Wie die Polizei mitteilt, dürfte sich der Tatzeitraum von Freitag, 19 Uhr bis Samstag, 9.30 Uhr eingrenzen lassen. In einem Fall kam es zu einer Sachbeschädigung im Brüderweg zwischen Samstag, 16 Uhr Sonntag, 7.Januar, 10 Uhr. Auch dort wurde ein Reifen zerstochen.

Zerstochene Reifen sind Fall für Siegener Kriminalpolizei

Ob es sich um den oder die gleichen Täter wie bei den Delikten des vorangegangenen Zeitraums handelt, ist derzeit unklar. Das Kriminalkommissariat 4 in Siegen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der 0271/7099-0 zu melden.

In Eiserfeld wurden in der Silvesternacht ebenfalls die Reifen an mindestens fünf Fahrzeugen zerstochen.

