Siegen In Siegener Biomarkt werden zwei Spinnen in einer Obstkiste entdeckt: eine tot, eine lebendig. Feuerwehr rückt für „thermische Aufbereitung“ an.

Immer wieder werden exotische Krabbeltiere aus Übersee in Obst- und Gemüselieferungen gefunden; Schlangen, Spinnen und Skorpione, die in Kisten aus Afrika, Süd- und Mittelamerika mitreisen. So auch am Dienstagabend, 30. Januar: Eine Mitarbeiterin des Denns-Biomarkt hatte eine Bananenkiste ausgeschüttet, dabei fielen zwei große Spinnen heraus: Eine tote – und eine lebendige.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Wie sich später herausstellte, handelte es sich hierbei um eine Bananenspinne. Dazu zählen mehrere Unterarten, im deutschsprachigen Raum werden damit auch Spinnengattungen bezeichnet, die eigentlich nicht zu den Bananenspinnen gehören. Jedenfalls gibt es Arten, die ziemlich giftig sind. Die Mitarbeiterin tat nach Angaben der Filialleitung das einzig Richtige und alarmierte die Feuerwehr. „Um 19.25 Uhr erfolgte die Meldung bei der Kreisleitstelle der Feuerwehr Siegen. Bereitschaftsdienst und einige Einsatzkräfte brauchten nur ‚ums Eck‘ zu gehen“, so Feuerwehr-Pressesprecher Sven Kosch.

Siegener Feuerwehrleute suchen und finden die Spinne, die aus der Bananenkiste fiel

Vorsorglich war der Lebensmittelmarkt bereits geschlossen worden, die Feuerwehrleute machten sich auf die Suche nach der Spinne. „Um 19.47 Uhr wurden sie fündig und konnten die Bananenspinne erst einmal sichern“, so der Pressesprecher weiter. Auch das in solchen Fällen zuständige Ordnungsamt der Stadt Siegen wurde hinzugezogen, ebenso das Veterinäramt des Kreises Siegen-Wittgenstien. Die noch lebende Bananenspinne wurde anschließend „thermisch aufbereitet“.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Der Supermarkt blieb auch noch am Mittwochvormittag geschlossen, bis ein Fachunternehmen vom Niederrhein den gesamten Markt durchsucht hatte, ob noch weitere blinde Passagiere in Siegen gelandet waren.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland