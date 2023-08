Im Badezimmer des Mehrfamilienhauses an der Stormstraße in Geisweid brennt ein Durchlauferhitzer.

Feuer Siegen: Schreck in der Nacht – Durchlauferhitzer in Flammen

Geisweid. Feuer im Badezimmer eines Mehrfamilienhauses in Geisweid: In der Nacht brennt ein Durchlauferhitzer.

Aufregung in der Nacht zu Montag in der Stormstraße in Siegen-Geisweid. Gegen 1.06 klingelten bei den Einsatzkräften von Feuerwehr und Rettungsdienst die Melder. „Feuer 4 – Rauchentwicklung im Gebäude“ lautete das Einsatzstichwort. Bereits auf der Anfahrt erfuhren die Brandbekämpfer, dass wohl ein Durchlauferhitzer in einer Wohnung im 2. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses brenne.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Zwei Bewohner der betroffenen Wohnung sowie weitere 16 gemeldete Mieter hatten vor dem Eintreffen der Berufsfeuerwehr sowie den Einheiten Geisweid, Setzen, Sohlbach-Buchen, Buschhütten und dem Rettungsdienst das Reihenhaus bereits verlassen. Im zweiten Obergeschoss fanden die Einsatzkräfte, die unter Atemschutz in die Wohnung gingen, im Badezimmer einen brennenden Durchlauferhitzer, den sie mit einem raschen Löschangriff ablöschen konnten. Danach wurde das defekte Gerät aus der Wohnung gebracht.

Bewohner können wieder in Wohnung zurückkehren

Weitere Maßnahmen waren eine intensive Lüftung des Gebäudes sowie eine Kontrolle einer Wohnung oberhalb der betroffenen Wohnung. Dort wollten die Einsatzkräfte auf Nummer sicher gehen, dass durch ein geöffnetes Fenster keine giftigen Rauchgase eingedrungen waren und sich dort noch Personen aufhielten. Das war jedoch nicht der Fall, so Feuerwehr-Pressesprecher Sven Kosch gegenüber dieser Zeitung. Die beiden Bewohner der Brandwohnung wurden in der Zwischenzeit vom Rettungsdienst betreut. Über das Ordnungsamt war ihnen eine vorübergehende Bleibe angeboten worden, doch diese lehnten sie ab. Sie konnten nach rund eineinhalb Stunden wieder zurück in ihre Wohnung. Verletzt wurde niemand.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland