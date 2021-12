Siegen: Schüler-Ipads dürfen nicht ans Schul-WLAN

Siegen. Die Bandbreite ist knapp, die privaten Geräte bleiben draußen. So begründet Siegen, warum Schüler auf eigene Kosten im Netz surfen sollen.

Schülerinnen und Schüler der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule dürfen sich mit ihren privaten Endgeräten nicht in das Schul-WLAN einwählen. „Die Schülerinnen und Schüler nutzen dann private Datentarife, um ergänzende Inhalte zu Unterrichtsthemen im Internet zu recherchieren“, heißt es in einem Schreiben der Schulpflegschaft an die Ratsfraktionen, „es ist klar, dass dieser Zustand auch zur Benachteiligung von Schülerinnen und Schülern führt, die nicht über entsprechendes Datenvolumen verfügen.“

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Den noch fehlenden und erst 2024 erwarteten Glasfaseranschluss am Standort Kolpingstraße lässt die Elternvertretung nicht gelten: Es gebe noch freie Anschlüsse für Access Points, mit Hybridanbindungen könne die Zeit überbrückt werden, Dateien könnten auch auf dem Schulserver zwischengespeichert werden, sodass die Bandbreite gar nicht gebraucht werde. Schon im Distanzunterricht sei die unzureichende Ausstattung ein Problem gewesen. Das werde zunehmen, wenn im nächsten Jahr die erste Ipad-Klasse aus dem – gerade sanierten und erweiterten – Gebäude Giersbergstraße in den Oberstufenbereich in der Kolpingstraße wechseln werde.

+++ Lesen Sie auch: Gesamtschule Siegen: Digitalisierung und Ipads im Unterricht +++

Die Verwaltung bestätigte im Schulausschuss die von CDU und SPD aufgegriffene Darstellung: Schülerendgeräte seien noch nicht als Lernmittel anerkannt, die Tabletklassen „ausschließlich elternfinanziert“. Und: „Eine Bereitstellung des Netzwerkes für private Geräte ist entsprechend nicht vorgesehen.“ Über die Verbesserung der Breitbandanbindung sei die Schulverwaltung mit der Schulleitung „natürlich im kontinuierlichen Austausch“, sagte Schuldezernent Andree Schmidt auf Nachfrage von Joachim Pfeifer (SPD).

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland