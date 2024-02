Unfall Siegen – Schussfahrt in Pkw: Rollstuhlfahrer schwer verletzt

Weidenau Auf dem abschüssigen Setzer Weg verliert der Fahrer die Kontrolle. Das Auto prallt gegen einen Neuwagen bei einem Autohändler.

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Montagabend gegen 21.10 Uhr auf der Weidenauer Straße in Höhe des Autohauses Walter Schneider. Bilanz des Unfalls: zwei Verletzte und 55.000 Euro Sachschaden. Die beiden Insassen mussten von der Feuerwehr mit schwerem Rettungs- und Bergegerät aus dem VW-Polo herausgeschnitten werden.

Ein 75-jährigen Mann, der auf einen Rollstuhl angewiesen ist, ist mit einer 63-jährigen Frau auf dem Beifahrersitz den Setzer Weg hinabgefahren. Das Fahrzeug fuhr über den geöffneten Bahnübergang, überquerte den Gehweg und krachte gegen die über 20 Zentimeter hohe Fahrbahnbegrenzung. Dort hob der Kleinwagen regelrecht von der Fahrbahn ab und krachte auf das Gelände vom Autohaus Walter Schneider. Er prallte gegen einen neuen Skoda Karoq, der durch den Aufprall rund zwei Meter verschoben wurde, und anschließend gegen einen Baum.

Weidenauer Straße gesperrt

Die Polizei musste die Weidenauer Straße aus Richtung Geisweid kommend in Fahrtrichtung Siegen ab der HTS-Auffahrt bis zum Setzer Weg komplett sperren. Um den 75-jährigen Mann zu befreien, mussten die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr die B-Säule an dem Fahrzeug herausschneiden und den Schwerverletzten über ein Spin-Board retten. Nach rettungsdienstlicher Versorgung vor Ort wurden beide Fahrzeuginsassen in Siegener Krankenhäuser eingeliefert. Bei dem Unfall entstand nach ersten Schätzungen durch die Polizei ein Sachschaden von 55.000 Euro.

