Siegen: Schwerer Tankstellenraub, Polizei fahndet nach Täter

Siegen-Birlenbach. Mit einem Brecheisen bewaffnet zwingt ein Räuber Anfang Dezember einen Tankstellenverkäufer in Siegen, Bargeld herauszurücken. Fotos vom Täter

Bereits am Samstag, 5. Dezember 2020, hat ein noch unbekannter Täter eine Tankstelle in Siegen-Birlenbach ausgeraubt. Am Donnerstag, 7. Januar, hat die Polizei im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen ein Foto des Verdächtigen veröffentlicht und bittet um Hinweise.

Der Unbekannte hatte gegen 22 Uhr den Verkaufsraum der Star-Tankstelle an der Birlenbacher Straße in Siegen-Birlenbach betreten. Er hielt dem Verkäufer eine Brechstange unter die Nase und forderte den 37-Jährigen auf, die Kasse zu öffnen.

Siegener Kriminalpolizei veröffentlicht mehrere Fotos des Verdächtigen

Dem kam der Angestellte nach, der Täter steckte das Bargeld ein und entfernte er sich zu Fuß Richtung Langenholdinghausen.

Der Polizei liegt eine Beschreibung des Verdächtigen vor: Etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß, 20 bis 25 Jahre alt, blonde, kurze Haare. Bekleidet war der Mann mit einer schwarzen Hose, schwarzer Kappe und dunklen Schuhe mit einer weißen Sohle. Die Ermittler der Siegener Kriminalpolizei haben nun Fotos des Täters veröffentlicht. Sie können hier abgerufen werden.

Hinweise zu Tat und Täter nehmen die Ermittler unter der 0271/7099-0 entgegen.