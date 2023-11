Verkehr Siegen: Schwerer Unfall auf A 45, Verkehrschaos in der Stadt

Eiserfeld/Siegen. Auf der A 45 gerät ein Fahrer mit seinem Transporter unter einen Lkw. Der Mann wird schwer verletzt. Die Autobahn ist komplett gesperrt.

Schwere Verletzungen hat sich der Fahrer eines Transporters bei einem Unfall am Freitag, 24. November, auf der A 45 in Siegen zugezogen.

+++Täglich wissen, was in Siegen und dem Siegerland passiert: Hier kostenlos für den Newsletter anmelden!+++

Ersten Informationen zufolge fuhr der Mann mit seinem Wagen in Eiserfeld auf die Autobahn in Richtung Dortmund auf. Auf dem Einfädelungsstreifen beschleunigte er das Fahrzeug und überholte einen Laster. Als er auf den rechten Fahrstreifen einbog, kollidierte sein Auto mit einem weiteren Lkw. Warum, ist bislang unklar. Der Transporter geriet in Teilen unter den Lastwagen.

A 45 in Richtung Dortmund gesperrt

Der Fahrer wurde eingeklemmt. Feuerwehrleute befreiten ihn nach etwa 45 Minuten aus dem Wrack. Im Einsatz ist unter anderem ein Notarzt sowie ein Rettungshubschrauber. Die A 45 ist für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen in Richtung Dortmund gesperrt. In der Folge kommt es in der Siegener Innenstadt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, weil die Auto- und Lkw-Fahrer über die Ausfahrt Siegen Süd die Sperrung umgehen. Vor den Ampeln entlang der Leimbachstraße bilden sich bis Kochs Ecke lange Staus im überlasteten Straßennetz.

Die Autobahn ist für die Rettungs- und Aufräumarbeiten gesperrt. Foto: Jürgen Schade

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland