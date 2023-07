Siegen: Heftiger Unfall auf HTS – 2 Fahrer schwerst verletzt

Eiserfeld. Eine heftige Frontalkollision auf der HTS-Anschlussstelle Eiserfeld hält Polizei und Rettungskräfte in Atem. Die Ursache? Bislang unklar.

Ein schwerer Verkehrsunfall auf der HTS im Siegener Süden beschäftigte am Freitag, 14. Juli, Polizei und Rettungskräfte.

Auf der HTS-Auffahrt Eiserfeld unweit des Kreisels an der Eisenhutstraße sind zwei Autos frontal zusammengestoßen. Die Wucht des Aufpralls war derart stark, dass beide Wagen ineinander verkeilt wurden.

HTS-Abfahrt Eiserfeld gesperrt

Aus bislang nicht geklärter Ursache ist ein blauer Subaru, der in Richtung HTS unterwegs war, in den Gegenverkehr geraten und mit einem Opel Mokka kollidiert, an dessen Steuer ein Frau saß. Beide Fahrer wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und trugen schwerste Verletzungen davon. Die Feuerwehr, im Einsatz waren Einheiten der Berufsfeuerwehr und des Löschzugs Eiserfeld, konnten sie nur mit schwerem Gerät aus ihren Wracks befreien.

Die HTS-Abfahrt Eiserfeld ist gesperrt. Foto: Jürgen Schade

Neben den Feuerwehrleuten waren Polizei, zwei Ärzte, der Leitende Notarzt sowie drei Rettungswagen im Einsatz. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf etwa 35.000 Euro. Die HTS-Auffahrt Eiserfeld war für Stunden gesperrt.

Die HTS-Abfahrt Eiserfeld wurde gesperrt, die Umleitung erfolgte über den Bühltunnel.

