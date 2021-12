Siegen: Schwerer Unfall auf der Schränke – vier Verletzte

Eiserfeld. Autofahrer gerät zwischen Siegen-Eiserfeld und Neunkirchen in den Gegenverkehr. Die Freiengründer Straße muss für einige Zeit gesperrt werden.

Bei einem schweren Verkehrsunfall am frühen Donnerstagabend, 16. Dezember, im Bereich Schränke zwischen Siegen-Eiserfeld und Neunkirchen, sind insgesamt vier Personen verletzt worden, zum Teil schwer.

Nach der Kollision mit dem Polo wird der Clio von einem Volvo erfasst. Foto: Kai Osthoff

Die Fahrerin eines VW Polo war ersten Erkenntnissen zufolge aus Eiserfeld in Richtung Neunkirchen auf der Freiengründer Straße/ L531 unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache kam in Gegenrichtung der Fahrer eines Renault Clio von der Fahrbahn ab, geriet in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem VW. Der Clio wurde außerdem von einem Volvo erfasst. Alle Personen am Steuer wurden verletzt, ebenso der Beifahrer des VW.

Alle Fahrzeuge müssen abgeschleppt werden. Foto: Kai Osthoff

Die Feuerwehr war mit rund 30 Einsatzkräften aus Eiserfeld und von der hauptamtlichen Wache vor Ort, außerdem mehrere Rettungswagen. Alle Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, der Sachschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Die Freiengründer Straße war für die Unfallaufnahme mehr als anderthalb Stunden gesperrt.

