Verkehr Siegen: Schwerer Unfall – Motorrad kracht in Transporter

Obersetzen. Unweit des Sportplatzes in Obersetzen kollidiert eine Honda mit einem entgegenkommenden Wagen. Die Folgen für den Biker sind übel.

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall am frühen Montagmorgen, 22. Mai, derart verletzt worden, dass er in ein Siegener Krankenhaus eingeliefert wurde.

Der 53-Jährige war gegen 6.30 Uhr auf der Buschhütter Straße (K 28) mit seiner Honda von Obersetzen in Fahrtrichtung Buschhütten unterwegs. Ihm kam ein 38-jähriger mit seinem Kleintransporter entgegen, der in Höhe des Sportplatzes nach links ausweichen musste, da am rechten Fahrbahnrand ein geparkter Pkw stand.

Siegener Polizei nimmt Ermittlungen auf

Weil der Motorradfahrer auch in gerade diesem Augenblick aus dem Kurvenbereich herausgefahren kam, konnte er nicht mehr ausweichen. Das Motorrad kollidierte mit dem Kleintransporter. Wie die Polizei vor Ort erläuterte, nimmt das zuständige Fachkommissariat umgehend die Ermittlungen zum Unfallhergang auf.

