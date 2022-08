Siegen: Schwerer Unfall – Rettungshubschrauber im Einsatz

Eiserfeld. Ein 27 Jahre alter Autofahrer verliert in Siegen die Kontrolle über seinen VW. Die Folgen sind überaus heftig.

Zwei Autofahrer sind bei einem Unfall am Mittwochnachmittag, 3. August, auf der Schränke verletzt worden.

+++Täglich wissen, was in Siegen und dem Siegerland passiert: Hier kostenlos für den Newsletter anmelden!+++

Ein 27-Jähriger war mit seinem Wagen aus Richtung Neunkirchen-Salchendorf auf der Freiengründer Straße Richtung Eiserfeld unterwegs, als er ausgangs einer Rechtskurve die Kontrolle über das Auto verlor. Der Pkw rutschte in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem Transporter. Die Wucht des Aufpralls schleuderte den Kastenwagen, an dessen Steuer eine 59 Jahre alte Frau saß, in den Graben.

Siegener Polizei sperrt Straße komplett

Im Einsatz waren Rettungshubschrauber, Notarzt und Polizei, sowie Kräfte der Feuerwehr Salchendorf, die sich um auslaufende Betriebsmittel kümmerten. Die Landesstraße war für mehr als eine Stunde gesperrt.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.

Die Wucht des Aufpralls schleudert den Kastenwagen in den Graben. Foto: Jürgen Schade

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland