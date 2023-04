Siegen: Schwerverletzte Person nach Rollersturz ohne Helm

Bei einem Unfall in Siegen-Niederschelden konnte die Polizei feststellen, dass ein Rollerfahrer ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war (Symbolfoto).

Niederschelden. Bei einem Unfall hat sich ein 26-jähriger Rollerfahrer so schwer verletzt, dass er in ein Klinik gebracht werden musste. Er trug keinen Helm.

Ein Kleinkraftradfahrer hat sich am späten Samstagnachmittag in der Straße Zeil in Niederschelden bei einem Unfall schwer verletzt. Das teilt die Polizei mit.

Der 26-Jährige verlor die Kontrolle über den Roller, fuhr nach rechts gegen einen Bordstein und kam zu Fall. Bei dem Sturz verletzte sich der Fahrzeugführer schwer, da er mit seinem Kopf gegen ein Geländer stieß und keinen Helm trug. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gefahren.

Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen, da der Verdacht bestand, dass er unter Alkoholeinfluss das Kleinkraftrad führte. Außerdem konnte durch die eingesetzten Polizeibeamten festgestellt werden, dass er keine gültige Fahrerlaubnis für das Fahrzeug hat. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

