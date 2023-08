Siegen-Wittgenstein. Meteo Siegerland: Nach schweißtreibendem, schwülwarmen Wochenende bleibt es noch ein paar Tage heiß – und dann ändert sich das Wetter im Kreis.

Nach dem schweißtreibenden, schwülwarmen Wochenende ändert sich bis Mittwoch wenig am Wetter, so Carsten Beyer, Betreiber von Meteo Siegerland – dann allerdings steigt ab Donnerstag das Schauer- und Gewitterrisiko und bringt in der Folge Abkühlung mit sich. Und der Sommer verabschiedet sich wieder einmal…

Aktuell dominiert weiterhin ein stabiler Hochdruckeinfluss von „Nives“ das Wetter im Kreisgebiet, das Schauerrisiko ist gering und es bleibt hochsommerlich schwülwarm bei Temperaturen bis 30 Grad. Nachts etwas kühler, 17 bis 12 Grad Tiefsttemperaturen, zum Morgen hin auch Nebel. Ab Donnerstag nimmt der Tiefdruckeinfluss langsam zu, zum Wochenende hin gibt es dann vermehrt Schauer und Gewitter, damit gehen auch die Temperaturen deutlich zurück: auf 18 bis 24 Grad.

