Siegen-Seelbach: Tanklaster kippt auf Waldweg in Böschung

Tanklaster kippt auf Landwirtschaftsweg in Seelbach in die Böschung

Seelbach. Tonnenschwerer Tanklastzug gerät auf Wirtschaftsweg in Siegen-Seelbach von der Fahrbahn und kippt in die Böschung. Es wird schweres Gerät nötig.

Ein mit 12.000 Litern Heizöl beladener Tanklastwagen ist am Montagmorgen, 30. August, in Siegen-Seelbach in einen Graben gefahren und umgekippt. Feuerwehr und Polizei waren gefordert.

Gegen 10.15 Uhr war der Fahrer des Tanklastzugs auf dem Heisberger Weg unterwegs. Ersten Vermutungen zufolge hatte er eine falsche Abladeadresse in sein Navigationsgerät eingegeben oder dieses war nicht für Lastwagen ausgelegt – der Weg führte ihn in Richtung Grillhütte mitten in den Wald. Hier konnte er zwar noch mit seinem tonnenschweren Laster drehen und den zurück über den Landwirtschaftsweg fahren, auf der schmalen Trasse geriet das Fahrzeug aber zu weit nach rechts in den Graben, der Laster kippte um.

Bergungsfirma rückt mit schwerem Gerät zur Unfallstelle in Siegen-Seelbach an

Der Tank wurde nach ersten Erkenntnissen dabei glücklicherweise nicht beschädigt, die Böschung verhinderte, dass der Laster vollständig umkippte. Die alarmierte Feuerwehr Alchetal rückte mit mehreren Einsatzkräften und Tanklöschfahrzeugen an, sicherte zunächst die Unfallstelle und baute vorsorglich eine Löschwasserversorgung auf. Eine Bergungsfirma rückte schließlich mit schwerem Gerät an und holte den Tanklaster aus seiner misslichen Lage.

