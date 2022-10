Siegen: Seenotretter berühren die Schicksale der Flüchtlinge

Siegen. Seenotretter berichten in der Nikolaikirche über ihre schockierenden Einsätze auf dem Mittelmeer. Sie fordern: Gerettete Flüchtlinge aufnehmen.

Ein Ungetüm aus schwarzem Kunststoff verdeckte am Sonntag die Stufen zum Altarraum in der Nikolaikirche – eine Rettungsinsel. Es ging um die Rettung von Flüchtlingen im Mittelmeer. Nach einem thematischen Gottesdienst berichteten in einer Podiumsdiskussion in der Kirche Seenotretter von ihrer praktischen Arbeit. Eine Ausstellung mit 14 Postern über die Seenotrettung im Eingangsbereich ist noch drei Wochen lang zu sehen.

Siegen: Seenotretter berichten über schockierende Erlebnisse

Die Evangelische Lukas-Kirchengemeinde Siegen ist wie die Stadt Siegen Mitglied bei „United4Rescue“, einem Bündnis von hunderten gesellschaftlichen Organisationen und Kommunen, die die zivile Seenotrettung unterstützen. Michael Schwickart, der in der Nikolaikirche zu Gast war, hat nicht nur das Bündnis mitgegründet, sondern auch die Organisation „Sea-Watch“.

Seitdem Italien 2014 die staatliche Seenotrettung für Flüchtlinge eingestellt hat, bewahrt „Sea-Watch“ mit seinen Schiffen Flüchtlinge vor dem Ertrinken. Schwickart war bei mehreren Rettungseinsätzen dabei. Er berichtete von berührenden und teils schockierenden Szenen: Wie ihm von einem Flüchtlingsboot aus ein dreijähriges Mädchen in den Arm gedrückt wurde. Oder wie mehrere Menschen, darunter Kinder, in ihrem Boot verdursteten, weil ihnen die vorbeifahrenden Schiffe die eigentlich verpflichtende Seenotrettung verwehrten.

Markus Groda, Mitgründer der Organisation Sarah („Search and Rescue for all Humans“), die im kommenden Frühjahr mit der Seenotrettung vor den kanarischen Inseln beginnen will, berichtete, dass die Belastungen für die ehrenamtlichen Retter während der Einsätze selbst in den Hintergrund treten: „Man funktioniert und arbeitet als Team zusammen.“ Als belastender empfinde er die Rückkehr ins Arbeitsleben in Deutschland: mit banalen Problemen konfrontiert zu sein, während einem das Leid der flüchtenden Menschen noch plastisch vor Augen stehe.

Siegen: Seenotretter fordern Aufnahme von Flüchtlingen in Deutschland

Schwickart berichtete auch vom Gegenwind, der den Seenotrettern begegne. „2015 wurden wir noch in Talkshows eingeladen und als Helden gefeiert, 2016 als Verbrecher bezeichnet“, berichtet der Aktivist. Der Vorwurf: Die Flüchtlingshelfer spielten Schleppern in die Karten. Die zunehmende Kriminalisierung der zivilen Seenotrettung habe dazu geführt, dass Schiffe mit Flüchtlingen keine Einlaufgenehmigung für Häfen erhielten oder widerrechtlich durchsucht wurden.

Trotzdem: „Wir dürfen die Menschen in ihrem Sterben und Elend nicht allein lassen“, betonte Schwickart. Seine Minimalforderung: Ein Ende der europäischen Unterstützung der libyschen Küstenwache, die regelmäßig Menschenrechtsverstöße begehe, und eine Aufnahme aller von deutschen Booten geretteten Flüchtlinge in Deutschland. Das sei eine vierstellige Zahl pro Jahr – „das darf uns nicht überfordern“, betonte Schwickart.

Auch wer nicht selbst auf Rettungseinsätze fahren oder Geld spenden könne, kann die Seenotrettung unterstützen: „Informiert euch und andere, sprecht eure Abgeordneten an!“, rief der Seenotretter die Besucherinnen und Besucher in der Nikolaikirche auf. Die Stadt Siegen hat bereits gerettete Flüchtlinge aus dem Mittelmeer aufgenommen. Die stellvertretende Bürgermeisterin Angela Jung betonte: „Jeder kann schauen: Wo noch Wohnraum geschaffen werden kann, damit mehr Menschen aufgenommen werden können?“

