Die Polizei in Siegen ist auf der Suche nach dem Mann

Kriminalität Siegen: Senior spricht Mädchen (11) an – Passant hilft Kind

Geisweid. Aus dem Auto heraus soll ein etwa 70-Jähriger in Siegen ein Kind (11) angesprochen haben. Als ein Radfahrer eingreift, verschwindet der Mann.

Am Mittwochnachmittag, 9. Dezember, gegen 15.45 Uhr ist laut Polizeiangaben ein elfjähriges Mädchen in Siegen-Geisweid in der Wenschtstraße von einem Autofahrer angesprochen worden.

Das Kind befand sich nach der Schule zu Fuß auf dem Heimweg, als es von einem unbekannten Autofahrer angesprochen wurde, der ihr Süßigkeiten anbot. Dies beobachtet ein vorbeikommender Radfahrer, der laut „Stopp“ rief. Der Mann fuhr daraufhin mit dem Pkw weg.

Polizei Siegen ermittelt und bittet um Mithilfe

Bei dem Autofahrer soll es sich um einen älteren Mann, ca. 70 Jahre, kurze weiße Haare, Stoppelbart, mit tiefer Stimme gehandelt haben. Er fuhr mit einem schwarzen, fünftürigen kleinen Pkw.

Für weitere Ermittlungen bittet die Polizei um Zeugenhinweise unter 0271/7099 - 0. Insbesondere wird der Radfahrer gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen.

