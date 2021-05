Siegen: Senior steuert Auto durch geschlossenes Garagentor

Der Autofahrer wird bei seinem Manöver in Siegen leicht verletzt. (Symbolbild)

Siegen. In Siegen setzt ein Fahrer (70) mehrfach an und durchbricht mit seinem Wagen ein geschlossenes Garagentor. Warum, ist der Polizei ein Rätsel.

Die Polizei ist am Donnerstagmittag, 6. Mai, in die Frankfurter Straße in Siegen zu einem ungewöhnlichen Unfallgeschehen gerufen worden.

Ein 70-jähriger Mann wollte mit seinem Pkw ein privates Grundstück verlassen. Er fuhr zunächst rückwärts, um durch die Einfahrt zur Frankfurter Straße zu gelangen. Dabei prallte er vermutlich gegen das geschlossene massive Metalltor. Anschließend beschleunigte er seinen Wagen stark und fuhr gegen eine geschlossene Garage. Er legte abermals den Rückwärtsgang ein und rammte erneut das Metalltor.

Straßenverkehrsbehörde Siegen prüft Fahrtauglichkeit

Offenbar hatte der 70-Jährige sein Ziel immer noch nicht erreicht, so die Polizei. Er fuhr erneut nach vorn und durchbrach dieses Mal mit dem Auto das Garagentor und stand in der Garage. Bei diesem Fahrmanöver verletzte sich der Fahrer leicht.

Die Garage, ein in dem Objekt stehender Motorroller sowie weitere Gegenstände wurden erheblich beschädigt. Auch das Metalltor wurde in Mitleidenschaft gezogen. Am Pkw des Senioren entstand Totalschaden.

Eine Überprüfung vor Ort ergab keine Hinweise, wie es zu diesem Fahrmanöver kam. Da sich der Vorfall auf Privatgelände abspielte, durfte die Polizei den Führerschein nicht an Ort und Stelle sicherstellen.

Sie informierte aber die zuständige Straßenverkehrsbehörde, die nun sehr zeitnah die grundsätzliche Fahrtauglichkeit des 70-Jährigen überprüfen wird, so die Beamten weiter.

