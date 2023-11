Nach dem ersten Geschlechtsverkehr soll das Mädchen in Siegen noch zwei weitere Male missbraucht worden sein, so die Anklage (Symbolbild).

Siegen Vorwurf vor Gericht: 18-Jähriger hatte „Beziehung“ zu Kind, nach erstem Geschlechtsverkehr wollte sie nicht mehr, er tat es dennoch.

Ein zur Tatzeit 18-jähriger Siegener soll ein minderjähriges Mädchen mehrfach schwer sexuell missbraucht haben. Der junge Mann muss sich ab Freitag, 17. November, vor dem Siegener Landgericht verantworten, die 2. große Strafkammer tagt aufgrund des Alters des Beschuldigten als Jugendkammer.

Laut einer Gerichtssprecherin wird dem 18-Jährigen zur Last gelegt, im Zeitraum April bis Mai 2022 drei Mal Sex mit dem Mädchen gehabt zu haben. Sie war in dieser Zeit noch nicht 14 Jahre alt, den Angaben zufolge hätten beide eine „Beziehung“ gehabt. Nach dem ersten Geschlechtsverkehr im Kinderzimmer der Geschädigten habe der Angeklagte das Mädchen noch zwei weitere Male dazu gedrängt, in seinem WG-Zimmer. Laut Anklage habe sie bei diesen beiden Malen gesagt, dass sie keinen Sex mit dem Beschuldigten wolle.

Nach dem Prozessauftakt am Freitag sind bislang zwei weitere Verhandlungstage in Saal 183 terminiert. Aktenzeichen: 55 KLs 11/23.

