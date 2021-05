Die Polizei in Siegen sucht die Täter. (Symbolbild)

Kriminalität Siegen: Sieben Meter breites Graffito an Wand geschmiert

Freudenberg/Weidenau. Auf die Wand eines Siegener Möbelhauses wurde ein großes Graffito gesprüht. Der Schaden ist immens, die Polizei ermittelt.

An der Grundschule in Freudenberg haben eine oder mehrere unbekannte Personen eine Wand mit schwarzer Farbe besprüht.

Das Graffito besteht aus einem durchgestrichenen Schriftzug. Darüber hinaus wurde auf dem Schulhof noch ein geschmückter Baum abgebrochen sowie diverse Glasflaschen zerbrochen. Der Tatzeitraum dürfte zwischen Christi Himmelsfahrt und Montagmorgen, 17. Mai, gelegen haben.

Polizei Siegen bittet um Hinweise

Zu einer weiteren Sachbeschädigung ist es an einem Möbelhaus in der Weidnauer Bismarckstraße gekommen. Dort wurde zwischen Sonntag, 16., und Montag, 17. Mai, ein etwa sieben mal eineinhalb Meter großes Graffito an die Wand gesprüht.

Hinweise nimmt die Polizei unter 0271/7099-0 entgegen.

