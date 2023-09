Siegen. Nach der Gleisabsenkung auf der Strecke nach Köln dauert die Schadensanierung länger. Arbeiten an der Strecke nach Hagen werden daher verschoben.

Die Deutsche Bahn (DB) verschiebt die Bauarbeiten auf der Ruhr-Sieg-Strecke. Wie berichtet soll die Infrastruktur zwischen Siegen und Hagen abschnittsweise modernisiert werden. Das bedeutet Beeinträchtigungen im Zugverkehr. Weil es aber länger dauert, den Schaden an der zwischen Au und Wissen unterbrochenen Siegstrecke zu beheben, beginnen diese Arbeiten nun später als angekündigt.

Bis Ende September wird der Gleisdamm bei Etzbach noch saniert; dort hatten sich die Schienen abgesenkt, seither fahren Ersatzverkehre entlang der Siegstrecke. „Die Ruhr-Sieg-Verbindung ist eine wichtige Umleitungsstrecke für die Züge auf der Rhein-Sieg-Achse während der Sanierung“, so die DB in einer Mitteilung. Um weitere Probleme im Zugverkehr zu vermeiden, starten die Bauarbeiten an der Ruhr-Sieg-Strecke nun am Freitag, 29. September, 21 Uhr (statt 22. September). Sie sollen bis Montag, 27. November (4 Uhr) abgeschlossen sein. Auf gut 2,4 Kilometern länge sollen demnach Gleise erneuert und fünf Weichen ausgetauscht werden. Die Bahn investiert demnach knapp 6 Millionen Euro in das Maßnahmenpaket.

Überblick: Die Änderungen im Regional- und Fernverkehr der Bahn rund um Siegen

Die Arbeiten wirken sich in unterschiedlichen Zeiträumen auf die Zugverbindungen im Regional- und Fernverkehr aus, so die DB weiter. Im Überblick:

Freitag, 22. September (21 Uhr) bis Freitag, 29. September (21 Uhr): Zwischen Werdohl und Finnentrop verkehren die Züge nach Regelfahrplan. Das Ersatzkonzept für die Linien RE 9 (DB Regio) und RB 90 (HLB) zwischen Siegen und Au (Sieg) bleibt aufgrund der Sanierung des Gleisdamms in Etzbach noch bis Freitag, 29. September (5 Uhr) bestehen.

Freitag, 29. September (21 Uhr) bis Montag, 9. Oktober (5 Uhr): Zwischen Welschen-Ennest und Lennestadt-Altenhundem verkehren Busse auf den Linien der RE 34 (DB Regio, HLB) und der RB 91 (DB Regio).

Intercity über Siegen entfällt ab 22. September – „leider nicht mehr berücksichtigt“

Auch im Oktober und November setzt die DB die Modernisierung der Ruhr-Sieg-Strecke fort: Von Freitag, 13. Oktober (21 Uhr) bis Freitag, 20. Oktober (21 Uhr) sowie an den Wochenenden 11./12.; 18./19. und 25./26. November. Die DB informiert vor den Bauarbeiten über den Fahrplan während der Bauzeit.

Im Fernverkehr entfallen die Züge der IC-Linie Frankfurt–Siegen–Dortmund/Münster bereits ab dem 22. September im Abschnitt zwischen Siegen und Dortmund/Münster. „Leider konnte die kurzfristige Änderung im Bauablauf für das Ersatzkonzept im Fernverkehr nicht mehr berücksichtigt werden“, so die DB. An den November-Wochenenden 18./19. und 25./26. hingegen wirken sich die Arbeiten nach Angaben der Bahn nicht auf die Fernverkehrszüge aus. Sie verkehren demnach „größtenteils ohne Einschränkungen“, einzelne Fahrten könnten sich jedoch um bis zu 15 Minuten verlängern.

Die Fahrplanänderungen seien in den Online-Auskunftssystemen der Deutschen Bahn enthalten, auch auf bauinfos.deutschebahn.com/nrw und zuginfo.nrw sowie der App „DB Bauarbeiten“

