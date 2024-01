Siegen: Silvesterböller in Container und Mülleimer gestopft

Eiserfeld/Niederschelden Siegener Einsatzkräfte werden zum Jahreswechsel zu zahlreichen kleineren Feuern gerufen, die aufgrund von Feuerwerkskörpern entstanden sind.

Kurz nach Mitternacht wurde die Feuerwehr Niederschelden an Silvester in die Siegtalstraße gerufen. Hier sollte eine Hecke brennen, doch vor Ort entpuppte sich der Brand lediglich als brennende Verpackungsreste. Wenige Minuten später allerdings wurden die Berufsfeuerwehr sowie die Löscheinheit Eiserfeld in den Mittelweg in der Hengsbach alarmiert: Hier waren mehrere bis zu acht Meter hohe Zypressen in Brand geraten. Mit einem massiven Löschangriff verhinderten die Einsatzkräfte, dass das Feuer auf weitere Bäume übergriff.

Am Mittelweg in der Siegener Hengsbach brennen mehrere Zypressen. Foto: Jürgen Schade

Ansonsten waren die Feuerwehren im Stadtgebiet mit zahlreichen weiteren Einsätzen beschäftigt – etwa wenn Feuerwerkskörper in Container oder Mülleimer geworfen wurden und dort den Abfall in Brand setzten. So auch am Neujahrstag, als Spaziergänger gegen 9 Uhr Rauch aus einem Altkleidercontainer an einem Eiserfelder Supermarkt quellen sahen. Die alarmierte Feuerwehr schickte ein Tanklöschfahrzeug zur Einsatzstelle, der Container wurde gewaltsam geöffnet, die Kleidungsstücke herausgeholt und abgelöscht. Vermutlich ist auch hier der Brand durch einen Silvesterböller entstanden, hieß es vor Ort.

