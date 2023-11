City-Galerie Siegen: Skateboarder rammt Frau zu Boden

Die Frau kommt mit schweren Verletzungen in ein Siegener Krankenhaus. (Symbolbild)

Siegen Eine 72 Jahre alte Frau ist in der Siegener Fußgängerzone unterwegs – bis sie eine überaus schmerzhafte Begegnung mit einem Skateboarder hat.

Wie die Polizei am Mittwoch, 8. November mitteilt, ereignete sich bereits am Donnerstagmittag, 2. November, ein Verkehrsunfall zwischen einem Skateboardfahrer und einer Fußgängerin (72) unweit der City Galerie in Siegen.

Laut Angaben der Beamten wollte die Frau gegen 12.15 Uhr die Straße in der Fußgängerzone „Am Bahnhof“ überqueren. Dabei stieß sie mit einem Skateboardfahrer zusammen. Die 72-Jährige stürzte und wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Polizei Siegen: Verdächtiger auf Skateboard oder Longboard unterwegs

Der Skateboardfahrer flüchtet von der Unfallstelle. Er war etwa 1,80 Meter groß, schlank und hatte brauen Haare. Links trug er einen Ohrring. Seine Kleidung war beige, er war auf einem Longboard oder Skateboard unterwegs. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 0271/7099-0 zu melden.

