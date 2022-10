Siegen: Smarte Müllltonnen sind eine saubere Sache

Siegen. „Mr. Fill" heißen die Abfalltonnen, die ihren Inhalt mit Sonnenkraft verdichten. Das ist die Bilanz des ersten Sommers an den Ufern der Sieg.

„Er macht seinen Job“. So oder ähnlich könnte man die Bilanz überschreiben, die die Stadtreinigung jetzt zum Ende der (Draußen-)Saison in Bezug auf die neuen smarten Abfallbehälter am Siegufer zieht. Die beiden neuen „Intelligenten Mülleimer mit Füllstandsanzeige“ mit dem Markennamen „Mr. Fill“ wurden im Mai 2022 im Rahmen eines Pilotprojekts an der Stufenanlage in der Stadtmitte aufgestellt.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Mülltonnen melden sich automatisch bei der Stadtreinigung

Entstanden war die Idee aus einer Zusammenarbeit zwischen dem städtischen Digitalisierungsbeauftragten und der Stadtreinigung. Ziel war es nicht nur, die Sauberkeit im Bereich der ausgesprochen beliebten und belebten Stufenanlage zu erhöhen. Es ging auch darum, auf dem Weg zur Umsetzung der Strategie „Smart City Siegen“ smarte Lösungen in ihrem praktischen Nutzen für die Bürgerinnen und Bürger sichtbar zu machen und somit die Akzeptanz zu erhöhen.

+++ Lesen Sie auch: Siegen: Hausmüll, Sperrmüll, Wertstoffe - das sind die Pläne +++

Die Mülleimer der neuen Generation verfügen über solarbetriebene Presssysteme, die das Aufnahmevolumen vervielfachen – erreicht wird eine Aufnahmekapazität von etwa. zwölf herkömmlichen Abfallbehältern – und so den Leerungsrhythmus verlängern. Da sie zudem automatisch ihren Füllstand erfassen und diese an die Stadtreinigung melden, die somit passend zur Leerung anrücken kann, verringert das auch unnötige Fahrten (die analogen Abfallbehälter müssen zwei Mal geleert oder angefahren werden) und führt so zu einer Reduzierung von CO 2 -Ausstoß.

+++ Müll: Siegen ist förmlich gespickt mit Kippen und Kronkorken +++

Weniger Leerungen, weniger Verunreinigungen

Stadtrat Arne Fries, in dessen Zuständigkeit auch das Ordnungsamt und die Stadtreinigung fallen, zieht vor diesem Hintergrund eine positive Zwischenbilanz: „An den beiden Standorten haben sich die Behälter bisher im täglichen Einsatz bewährt. Durch das zusätzliche Behältervolumen konnte insbesondere an den Wochenenden eine spürbare Verringerung von Verunreinigungen im näheren Umkreis verzeichnet werden – eine vielleicht kleine, aber doch wirkungsvolle Maßnahme.“

Aus diesem Grund, so Fries abschließend, mache man sich aktuell Gedanken, ob „Mr. Fill“ nicht noch an weiteren zentralen oder stark frequentierten Stellen Aufstellung nehmen könnte.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland