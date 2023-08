Siegen: So startet der begehrte Nachwuchs ins Berufsleben

16 neue Auszubildende starten bei Hees in Siegen in das Berufsleben

Siegen. Vom Industriemechaniker bis zum Informationselektroniker: So begrüßen Unternehmen ihren Nachwuchs. Auch für 2024 werden schon Bewerbungen gesucht.

Das Ausbildungsjahr hat begonnen. Vier Unternehmen berichten.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Sparkasse: Mit E-Bikes das Rad drehen

Sparkasse Siegen: Gleich am ersten Tag ihrer Ausbildung bei der Sparkasse Siegen erleben die 14 angehenden Bank- und Immobilienkaufleute, wie nachhaltig sich ihr Ausbilder für die Region engagiert. „Uns liegen die beruflichen Chancen junger Erwachsener genauso am Herzen wie ihre lebenswerte Zukunft im Siegerland“, sagt Ausbildungsleiterin Anke Heiken. „Die Themen Ausbildung und Nachhaltigkeit passen für uns daherhervorragend zusammen.“ Deshalb drehen die neuen Auszubildenden für das traditionelle Klassenfoto mit E-Bikes des Sparkassenpartners Velocity symbolisch das Rad weiter in Richtung ihrer nachhaltigen beruflichen Zukunft. „Dass wir das Thema Nachhaltigkeit bei der Sparkasse Siegen ganz bewusst nach vorne bringen möchten, sollen die Auszubildenden von Anfang an merken“, schildert Anke Heiken weiter.

+++ Lesen Sie auch: Jobs bei der Sparkasse: Selbst hier geht’s nicht nur um Geld +++

14 neue Auszubildende starten bei der Sparkasse Siegen. Foto: Sparkasse Siegen

„Als regionales Kreditinstitut legen wir seit jeher großen Wert darauf, mit einem qualifizierten Ausbildungsprogramm in die Zukunft unserer Nachwuchskräfte zu investieren“, sagt Ausbildungsleiterin Kim Hees. „Dabei spielt das Thema Digitalisierung für uns eine wichtige Rolle – auch als Baustein einer modernen, nachhaltigeren Arbeitswelt.“ So werden den Auszubildenden beispielsweise mobile Endgeräte als Arbeitsmittel zur Verfügung gestellt, und es gibt Online-Lernmodule.

„Trotz Digitalisierung bleibt es bei der Sparkasse persönlich“, betont Ausbildungsleiterin Anke Heiken. Denn im Mittelpunkt der Ausbildung beim größten Kreditinstitut in Südwestfalen steht nach wie vor der direkte Kundenkontakt – ob in der Filiale oder digital per Online-Beratung. Auch bei den theoretischen Grundlagen für die Beratung wechseln sich ELearning-Plattformen, hausinterner Unterricht mit Sparkassen-Experten und Präsenzunterricht in der Berufsschule ab. Ergänzt wird die Ausbildung durch Projektarbeiten, Verkaufstrainings, Vorstandsworkshops und regelmäßige Ausbildungsgespräche. Wer sich für einen Berufseinstieg bei der Sparkasse Siegen interessiert, hat noch Gelegenheit für eine Bewerbung, denn für den Ausbildungsbeginn 2024 sind noch ein paar Plätze frei. Auch für Hochschulabsolventen gibt es attraktive Einstiegsmöglichkeit: Für sie bietet die Sparkasse ein Traineeprogramm an, das vielfältige analytische Aufgaben in den internen Abteilungen oder gehobene Aufgaben mit vertrieblicher Ausrichtung umfasst. Das Traineeprogramm steht Bachelor- und Masterabsolventen offen.

+++ Lesen Sie auch: Siegen: Von wegen Rückgang – Jugendliche wollen wieder Ausbildung +++

Hees: Ausbildungsstellen sind frühzeitig vergeben

Hees Bürowelt: 16 junge Menschen vertrauen bei den ersten Schritten in die Berufswelt auf die Ausbildungsqualität des Familienunternehmens. Ausbildungsleiter Gregor Kölsch begrüßte sie: „Wir sind in der glücklichen Situation, dass wir unsere Ausbildungsstellen auch in diesem Jahr sehr frühzeitig besetzen konnten, da die Nachfrage ungebrochen groß ist.“ In den kommenden 36 Monaten werden die jungen Talente an den Standorten in Siegen, Hagen und Gießen als Informationselektroniker, Fachinformatiker für Systemintegration oder Anwendungsentwicklung, Kaufleute für Büromanagement sowie Fachlageristen geschult und ausgebildet. Auch Geschäftsführer Florian Leipold hob den ungebrochenen Zuspruch für die Ausbildungsstellen heraus: „In Zeiten des zunehmenden Kampfes der Unternehmen um Fachkräfte ist es ein starkes Signal, dass unsere Ausbildung weiterhin diesen Stellenwert genießt.“

Westnetz begrüßt 11 neue Auszubildende am Standort Siegen. Foto: Westnetz

Westnetz: Einsatz am Heimatort

Westnetz: Für elf junge Menschen hat bei Westnetz ein neuer Lebensabschnitt begonnen. Christopher Jonas, Leiter des Regionalzentrum Sieg, begrüßt die acht angehenden Elektronikerinnen und Elektroniker für Betriebstechnik sowie drei Industriekaufleute: „Ich freue mich darauf, dass wir die jungen Erwachsenen bei ihrer Entwicklung und dem ersten Schritt ihres Berufslebens begleiten und unterstützen können. Mit einer erfolgreichen Ausbildung legen sie den Grundstein für ihren beruflichen Lebensweg.“ Nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung werden die Auszubildenden mindestens für ein Jahr übernommen. In den letzten Jahren wurden nahezu alle ehemaligen Auszubildenden auch darüber hinaus weiterbeschäftigt. Derzeit bildet Westnetz am Standort Siegen 39 junge Menschen aus den Kreisen Olpe, Siegen-Wittgenstein, Rhein-Sieg und Altenkirchen aus. Da die Auszubildenden aus verschiedenen Kommunen und Kreisen stammen, bietet sich die Möglichkeit nach der abgeschlossenen Ausbildung in ihren Heimatkommunen bei Westnetz eingesetzt zu werden. Am Freitag, 11. August, findet die zweite „Lange Nacht der Ausbildung“ auf dem Gelände in der Friedrichstraße statt.

Uni: Erstmals Duales Studium

Universität Siegen: Vom Fachinformatiker bis zur Kauffrau für Büromanagement: Die Universität Siegen begrüßt sechs Auszubildende zu ihrem ersten Arbeitstag. Zum allerersten Mal beginnen in diesem Jahr außerdem zwei Inspektoranwärterinnen und - anwärterinnen ihr Duales Studium für den gehobenen Dienst. Für sechs Auszubildende und zwei Inspektoranwärter/innen hat ein neuer Lebensabschnitt begonnen. Sie starten an der Uni Siegen in ihr Berufsleben. Linda Müller wird zur Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste ausgebildet, Justus Jung und Ben Birkenstock zu Industriemechanikern, Lisa Sophie Javed zur Kauffrau für Büromanagement, Antonia Kiel und Eric Hees zu Fachinformatiker/innen. Darüber hinaus absolvieren ab sofort Kim Emily Heinemann und Jan Laszlo Sorg ihr Duales Studium für den gehobenen Dienst. Als Inspektoranwärter werden die beiden im Rahmen ihres Studiums an der Hochschule für Polizei und Verwaltung auf den theoretischen Teil ihres Abschlusses vorbereitet. In der Verwaltung der Uni Siegen machen sie praktische Erfahrungen für ihren späteren Einsatz als Beamte des gehobenen nichttechnischen Dienstes.

+++ Lesen Sie auch: Siegen: Diese Frau plant die gewaltigen Uni-Bauprojekte +++

Acht Nachwuchskräfte starten an der Uni ins Berufsleben Foto: Uni

An ihrem ersten Arbeitstag wurden alle acht von Benjamin Schwarzer, dem Leiter des Personaldezernats, den Fachausbildern und Vertretern des Personalrats begrüßt- „Die Berufsausbildung stellt ein wichtiges Element unserer Nachfolgeplanung dar. Viele unserer ehemaligen Auszubildenden nehmen inzwischen wichtige Aufgaben an der Universität wahr“, erklärt Benjamin Schwarzer.. Auch 2024 bildet die Universität Siegen als einer der größten Arbeitsgeber der Region wieder in verschiedenen kaufmännischen und technischen Berufen aus.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland