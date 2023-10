Siegen: So viel Sonne und Wärme gab es im September noch nie

Wetterfrosch Willi Bürger misst an der Realschule Am Oberen Schloss in Siegen.

Siegen. Das war ein Rekord seit Beginn der Wetteraufzeichnungen: Im ersten Herbstmonat genoss Siegen noch 12 Sommertage, davon zwei über 30 Grad.

„Der September 2023 war der wärmste und sonnenscheinreichste September seit Beginn der Wettermessungen“, stellt Willi Bürger fest, der die Daten der Wetterbeobachtungsstation an der Realschule Am Oberen Schloss auswertet, „der Altweibersommer machte seinem Namen Ehre und verwöhnte uns mit viel Sonne und Wärme.“ Nur wegen der Starkregen am 1. und 12. September fiel insgesamt trotzdem durchschnittlich viel Regen.

Temperaturen: Die Durchschnittstemperatur im September betrug 16,8° C und lag damit 3,3° über dem 30-jährigen Durchschnitt (1991-2020) von 13,5° und sogar 4° über dem kälteren 30-Jahre-Schnitt von 12,8° (1971-2000). Das bedeutet neuen Septemberrekord zusammen mit dem September 2016. Den kältesten September gab es 1972 mit 10,1°. Der wärmste Tag war der 11. mit 21,4° im Schnitt. An diesem Tag wurde auch die Monatshöchsttemperatur mit 30,4° gemessen. Es gab zwölf Sommertage über 25°, davon noch zwei heiße Tage über 30° am 10. und 11. Normalerweise wären 3,8 Sommertage zu erwarten gewesen. Der kälteste Tag war der 24. mit 11,6° im Tagesschnitt, die Tiefsttemperatur wurde am 26. mit 5,1° und am Boden mit 1,4° gemessen. Damit hatte der September noch keinen Frosttag mit Minustemperaturen.

Niederschläge: Der Niederschlag im September betrug 86,6 Liter und lag damit fast genau im 30-Jahre Durchschnitt von 86,5 Liter, das sind 100 Prozent der Durchschnittsniederschläge. Die höchsten Tagesniederschläge fielen am 1. mit 31 Litern und am 12. mit 27,6 Litern je qm. Die Niederschläge verteilten sich auf 10 Tage. Zum Vergleich: 1971 betrugen die Niederschläge nur 16 l/qm, 2001 dagegen 171 l/qm.

Wind: Die höchste Windgeschwindigkeit wurde am 18. mit 17,6 Meter/Sekunde = 63,4 km/h Stundenkilometer gemessen, was der Windstärke 8 auf der Beaufort-Skala entspricht. Sonst wurde Stärke 8 nicht mehr erreicht.

Sonnenschein: Die Sonne schien im September sagenhafte 249 Stunden, was natürlich neuen Rekord für September bedeutet. Im Jahr 2017 waren es nur 108 Stunden. Der alte Spitzenreiter war 2016 mit 225 Sonnenstunden. Die durchschnittliche Sonnenscheindauer in NRW beträgt 135 Stunden im September, in diesem Jahr waren es 230 Stunden, Siegen lag deutlich darüber.

