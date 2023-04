Siegen: So viele Tonnen Altkleider sammelt das DRK ein

Wie hier in Hilchenbach sammelten am Samstag ehrenamtliche Helferinnen und Helfer des DRK Altkleider im Kreis Siegen-Wittgenstein ein.

Siegen-Wittgenstein. Rund 280 Ehrenamtliche waren am Samstag bei der DRK-Altkleidersammlung in Siegen-Wittgenstein im Einsatz. Das Ergebnis kann sich sehen lassen.

Rund 280 Helferinnen und Helfer waren am Samstag im gesamten Kreisgebiet für die alljährliche DRK-Altkleidersammlung unterwegs.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Am Morgen hatten die Ehrenamtlichen sich an ihren verschiedenen Unterkünften getroffen, um dann Straße für Straße ihres jeweiligen Ortes abzufahren und die in Tüten gepackten Kleidungsstücke am Bürgersteig aufzulesen. Mit 84 Fahrzeugen kamen entlang der Straßen im kompletten Kreis Siegen-Wittgenstein rund 102 Tonnen Altkleider zusammen. „Es ist ein sehr gutes Ergebnis für die DRK-Ortsvereine“, freut sich Dr. Martin Horchler, Vorstand des DRK-Kreisverbandes. „Der finanzielle Erlös kommt direkt dem Ehrenamt zugute.“

Siegen-Wittgenstein: DRK wird bei Altkleidersammlung von vielen Seiten unterstützt

Die Kleiderspenden aus der Flächenkleidersammlung werden an einen Kleiderverwerter verkauft. Aus diesen Einnahmen wird die Rotkreuzarbeit in Siegen-Wittgenstein mitfinanziert. Das Geld wird für Ausbildung und Ausrüstung der DRK-Helferinnen und -Helfer ebenso eingesetzt wie für die generationsübergreifende soziale Arbeit.

+++ Lesen Sie hier: Siegen: Eine Million für sechs neue hochmoderne Krankenwagen +++

Die Beteiligten waren hochmotiviert bei der Sache. Unterstützt wurden sie von weiteren Organisationen. Außer dem Technischen Hilfswerk, der Reservistenkameradschaft sowie den Feuer- und Jugendfeuerwehren war natürlich das Jugendrotkreuz (JRK) dabei. „Auch Unternehmen und örtliche Wirtschaft, Städte und Gemeinden haben durch aktive logistische Unterstützung zum Erfolg der Aktion beigetragen“, heißt es darüber hinaus in einer Mitteilung.

Siegen-Wittgenstein: Wo Sie Ihre Kleiderspenden auch jetzt noch abgeben können

Sollten vereinzelt Kleiderspenden am Samstag nicht abgeholt worden sein, nimmt diese auch der DRK-Kleiderladen in der Hammerstraße 10 in Siegen während seiner Öffnungszeiten entgegen (werktags von 10 bis 14, donnerstags bis 18 Uhr sowie jeden zweiten Samstag im Monat von 10 bis 14 Uhr). „Besonders viele liegengebliebene Kleiderspenden können nachträglich im Laufe der nächsten Tage abgeholt werden“, erläutert das DRK. In solchen Fällen sollte ein neuer Abholtermin unter 0271/33716-4413 vereinbart werden.

+++ Auch interessant: Siegen: DRK-Kreisverband herausragend während der Pandemie +++

Am Hauptsitz des DRK-Kreisverbands Siegen-Wittgenstein, dem Henry-Dunant-Haus in der Bismarckstraße 68 in Weidenau, gibt es außerdem Kleidercontainer. Wer diese nutzen möchte, sollte seine Kleiderspenden ebenfalls in gut verschlossene Plastiksäcke/-tüten packen. Schuhe sind – naheliegenderweise – paarweise abzugeben und sollten im Idealfall zusammengebunden sein, um die Zuordnung zu gewährleisten.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland