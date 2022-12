Siegen: So wird das Wetter zum Jahreswechsel

Frieren wird man nicht in der Silvesternacht in Siegen. Es könnte aber nass und windig werden beim Feuerwerk.

Siegern. Carsten Beyer von Meteo Siegerland stellt die Vorhersagen für den Jahreswechsel vor. Die gute Nachricht: Neujahr könnte sonnig werden.

Regnerisch geht das Jahr zu Ende, sagt Carsten Beyer von Meteo Siegerland voraus. Am Mittwoch folgt das Frontensystem des Nordostatlantiktiefs Janina. Auf Janina folgt rasch Tief Kerstin, und damit wird es deutlich unbeständiger, windig, nass und milder. Freitag kommt Sturmtief Liddy und bringt viel Regen und Wind, im Bergland sind dann auch Sturmböen möglich. Ob es auch für schwere Sturmböen reicht, ist noch unsicher und nicht ganz ausgeschlossen. „Das liegt an der Zugbahn des Tiefs, das aktuell deutlich nördlich am Kreisgebiet vorbeizieht“, erklärt Carsten Beyer, „es würde aber an der Nordseeküste für Orkanartige Böen sorgen.“

Es wird warm, windig und nass

Insgesamt ist dann aber mindestens bis zum Jahreswechsel mit deutlich milderem Tiefdruckwetter zu rechnen. Höchsttemperaturen bis 15 Grad sind drin. Im weiteren Trend sind zumindest in den Modellen wieder normale Temperaturen für die Jahreszeit drin und mehr Chancen auf winterlichen Wetter.

Mittwoch zeigt sich das Wetter zunächst oft von seiner grauen und im laufe des Tages auch mal nassen Seite. Trockene Phasen und kurze Aufhellungen bleiben meist die Ausnahme. Höchsttemperaturen 5 Grad am Forsthaus Hohenroth und bis 9 Grad in Siegen. Es weht ein mäßiger bis frischer Südwestwind mit starken, auf den Höhen stürmischen Böen um 70 km/h. Die Nacht bringt kompakte Wolken und etwas Regen. Im späteren Verlauf gewinnen die trockenen Phasen die Oberhand und die Wolkendecke lockert zögerlich auf. Tiefsttemperaturen 7 bis 4 Grad. Der Südwestwind weht frisch mit starken, auf den Höhen mit stürmischen Böen oder Sturmböen bis 80 km/h.

Donnerstag beginnt mit vielen Wolken und dem einen oder anderen Schauer. Die Sonne kommt nur selten zum Vorschein. Am Nachmittag nehmen die Sonnenanteile vorübergehend zu, nach einer teils längeren Regenpause können sich jedoch noch mal Schauer entwickeln. Höchsttemperaturen 6 bis 11 Grad ist es ungewöhnlich mild für die Jahreszeit und der Südwestwind weht frisch mit starken bis stürmischen Böen, in den Kammlagen sind Sturmböen um 80 km/h möglich.

Freitag zunächst noch mit freundlichen Beginn, im Verlauf rasch Bewölkungsaufzug und mit stürmischen Böen Durchzug eines Regengebietes. Höchsttemperaturen 5 bis 11 Grad.

Samstag (Silvester) zunächst regnerisch, sehr windig und ausgesprochen mild bei Höchstwerten 9 bis 15 Grad Zum Abend und in der Nacht ( Silvesternacht ) zunehmend trocken. Aber weiterhin windig.

Sonntag (Neujahr) ein freundlicher und meist trocken Tag sehr wahrscheinlich. Weiterhin außergewöhnlich mild bei Höchsttemperaturen 8 bis 13 Grad.

