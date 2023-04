Meteorologie Siegen: Sonne oder Frost? So wird das Wetter an Ostern

Siegen. Der Frühling ist da – oder doch nicht? Wie das Wetter in Siegen über die Feiertage wird, weiß Experte Carsten Beyer.

Am Donnerstag, 6. April, scheint zunächst die Sonne und es ist allenfalls leicht bewölkt. Am Nachmittag ziehen vom Westen her allmählich mehr Wolken auf und zum Abend hin fällt örtlich etwas Regen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 6 bis 12 Grad.

Karfreitag, 7. April, bringt oft dichte Wolken und kaum Sonne, dabei sind einzelne Regenschauer zu erwarten. Die Höchsttemperaturen pendeln sich zwischen 4 und 10 Grad ein. Es ist windig. Am Samstag, 8. April, gibt es anfangs gebietsweise Dunst oder Nebelfelder, im Laufe des Tages mal lockere, mal dichtere Wolken. Regen sollte kein Thema sein, so Carsten Beyer, Betreiber des regionalen Wetterdienstes Meteo Siegerland. Aber auch die Sonne zeigt sich bestenfalls spärlich. Höchsttemperaturen: 5 bis 11 Grad.

Experte aus Siegen: Etwas Regen oder Schauer sind möglich

Am Ostersonntag, 9. April, sind insgesamt oft mehr Wolken als Sonnenschein zu erwarten sowie örtlich etwas Regen oder Schauer möglich. Der Ostermontag, 10. April, indes bietet wahrscheinlich wieder mehr Sonne als Wolken. Es fällt kaum noch Regen Die Höchsttemperaturen klettern auf bis zu 15 Grad.

