Siegen: Sonniger und warmer Spätsommer kommt – und bleibt

Siegen. Darauf haben wir gewartet: Gute Wetternachrichten – sogar fürs nächste Wochenende.

„Der Spätsommer kommt und will wohl bis Ende der neuen Woche bleiben“, kündigt Carsten Beyer, Betreiber des regionalen Wetterportals Meteo Siegerland, an: „Die Wettermodelle basteln an einer Omega-Wetterlage die oft sehr stabil ist und uns nicht nur bis 28 Grad bringt sondern auch mal mehrere Tage trockenes Wetter.“

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Tief Franz liegt über der Ostsee, von Südwesten her kommt wieder deutliche wärmere subtropische Luft. Die Warmfront von Tief Günter brachte bis Samstagabend Wolken und örtlich ein paar gewittrige Schauer. Ab Sonntag dominiert dann Hoch Olenka das Wetter. Zum Wochenbeginn baut sich zwischen einem Tief über dem Atlantik und einem Tief östlich von uns eine stabile Omega-Lage auf, die voraussichtlich die ganze Woche anhält und viel Sonne mit sich bringt. Die Temperaturen steigen dabei bis nahe 30 Grad.

Der Sonntag startet mit Nebel und Hochnebelfeldern, die sich recht zäh bis in den Mittag halten. Teils aber auch schon am Morgen Sonnenschein. Ab Mittag sollte es fast überall freundlich weitergehen mit Sonne und nur noch dünnen Schleierwolken. Höchsttemperaturen mit Sonnenschein 22 bis 26 Grad. Bei zähem Nebel etwas kühler. Der Wind weht schwach aus nördlichen Richtungen. Trend: sommerlich und teils zu warm für die Jahreszeit.

Bis zu 30 Grad möglich

Montag nach Auflösung einzelner Nebelfelder sonniges Spätsommerwetter. Höchsttemperaturen bis 27 Grad.

Dienstag bei wenigen dünnen Wolken viel Sonnenschein und sommerlich warm mit Höchsttemperaturen bis 29 Grad.

Mittwoch bis Freitag sehr wahrscheinlich viel Sonne und Höchsttemperaturen bis 30 Grad.

Auch das kommende Wochenende sieht nach Sommerwetter aus.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland